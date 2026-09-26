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Nalgonda: ఎంజీయూలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు!

Nalgonda: నల్లగొండ జిల్లా మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను రిజిస్ట్రార్ అంజిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Saleem, Nalgonda
Published on: 26 Sept 2026 12:49 PM IST
Nalgonda
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Nalgonda: ఎంజీయూలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు!

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Nalgonda: నార్కట్‌పల్లి మండల పరిధిలోని మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 131 వ జయంతి వేడుకలను శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య. K.అంజిరెడ్డి ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ​ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చాకలి ఐలమ్మ చూపిన ధైర్యసాహసాలు, పోరాట పటిమ అమూల్యమైనవని కొనియాడారు.

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Saleem, Nalgonda

Saleem, Nalgonda

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