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Mala Pilla Movie: 1930లో వచ్చిన మాలపిల్ల వంటి సినిమా మళ్లీ ఎందుకు తీయలేకపోతున్నారు?

బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ రోజుల్లోనే సమాజాన్ని తట్టి మేల్కొపే సినిమాలు తీశారు ఆనాటి దర్శకులు. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన చిత్రాల్లో ఒకటి 1938లో వచ్చిన మాలపిల్ల.

Balachander
Published on: 13 July 2026 12:51 PM IST
Mala Pilla Movie: 1930లో వచ్చిన మాలపిల్ల వంటి సినిమా మళ్లీ ఎందుకు తీయలేకపోతున్నారు?
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Mala Pilla Movie: తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రను ‘మాలపిల్ల’కు ముందు, ‘మాలపిల్ల’కు తర్వాత అని ఖచ్చితంగా విభజించవచ్చు. ఎందుకంటే, కమర్షియల్ ఫార్ములాలు ఎరుగని ఆ రోజుల్లోనే సమాజంలోని అత్యంత సున్నితమైన, అలిఖితమైన కుల వ్యవస్థపై ఎక్కుపెట్టిన బాణం ఈ సినిమా. ప్రముఖ రచయిత గుడిపాటి వెంకట చలం కథా సహకారం, దార్శనిక దర్శకుడు గూడవల్లి రామబ్రహ్మం దర్శకత్వంలో 1938లో విడుదలైన ‘మాలపిల్ల’ చిత్రం అంటరానితనం, సామాజిక అణచివేతపై చెళ్లున కొట్టిన కొరడా. విడుదలైన నాటి నుంచి నేటి వరకు దాదాపు 88 ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ఇంతటి ధైర్యంతో కూడిన కథను మళ్లీ వెండితెరపై ఆవిష్కరించే సాహసం టాలీవుడ్‌లో ఏ దర్శకుడూ చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటనేది నేటికీ ఒక మిస్టరీనే.

గుడి కంటే ముందు మనిషిగా బతికే హక్కు కావాలి!

ఈ సినిమాలో సంఘ సంస్కర్తలు అగ్రకులాల మూఢాచారాలను ఎండగట్టే విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది. "మాకు గుడిలోకి ప్రవేశం ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, కనీసం దాహం వేస్తే చెరువులో నీళ్లు తాగడానికి, ఊరి వీధిలో నడవడానికి అయినా వీలు ఇవ్వండి" అంటూ వారు అడిగే ప్రశ్న అప్పటి సమాజం చెంప చెళ్లుమనిపించింది. దేవుడి గుడి కంటే ముందు సమాజంలో ఒక మనిషిగా గౌరవంగా బతికే కనీస హక్కు కావాలని గాంధేయ వాదంతో, హేతుబద్ధంగా ఈ చిత్రం గట్టిగా నిలదీసింది.

అగ్ని ప్రమాదం .. కళ్లు తెరిపించిన మానవత్వం

సనాతన బ్రాహ్మణుడైన సుందరరామశాస్త్రి అహంకారంతో మాట్లాడుతుంటే, ‘రాజు’ అనే యువ పాత్ర అతనికి అడ్డుపడుతుంది. కులం అనేది మనిషి అభివృద్ధి కోసం ఏర్పడింది కానీ, అణచివేయడానికి కాదని హితవు పలుకుతుంది. అయితే, ఊరిలో జరిగిన ఒక భారీ అగ్ని ప్రమాదం శాస్త్రి గారి ఆలోచనలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. అగ్రకులాల వారు మంటల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు, ఊరికి దూరం పెట్టిన కులాలవారే ప్రాణాలకు తెగించి వారిని కాపాడుతారు. ఆ క్షణంలో "దేవుడు మనుషుల హృదయాలలోనే ఉన్నాడు, కేవలం గుడిలోనే కాదు" అని శాస్త్రి కళ్లు తెరుచుకుంటాడు. కులం పుట్టుకతో కాదు, గుణంతోనే నిర్ణయించబడుతుందని భగవద్గీత శ్లోకాల సాక్షిగా అంగీకరిస్తాడు.

ప్రేమకు కులం లేదు... చలం కలం మార్క్!

నటి కంచనమాల పోషించిన ‘శంపలత’ అనే అంటరాని అమ్మాయి, ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడిని ప్రేమిస్తుంది. ఆ పాత్ర పలికే డైలాగులు, చలం గారి కలం నుండి జాలువారిన భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకుల గుండెలను పిండేశాయి. సమాజం ఎంత దూరం పెట్టినా, ఒక దళిత ఆడపిల్లకు కూడా స్వచ్ఛమైన మనసు, ప్రేమ, బాధ ఉంటాయని ఈ సినిమా నిరూపించింది. 1938 లోనే ఇంతటి సాహసంతో ‘మాలపిల్ల’ సినిమా .. కులం పుట్టుకతో రాదు, చేసే కర్మను బట్టే వస్తుందని చాటి చెప్పింది! కానీ నేటి ఆధునిక కాలంలో వందల కోట్ల బడ్జెట్లు ఉన్నా, కేవలం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు, వివాదాల భయం వల్లే ఇలాంటి నిజాయితీ గల సామాజిక చిత్రాలను మనం మళ్లీ తీయలేకపోతున్నాం. అది అప్పటి దర్శకుల సాహసమనే చెప్పాలి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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