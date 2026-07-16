Pedarayudu: మోహన్బాబు స్వింగ్లో ఉన్నా...పెదరాయుడులో రజనీకాంత్కు అంత పేరు ఎందుకొచ్చిందో తెలుసా?
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గుర్తుండిపోయే సినిమాలు అనగానే మనకు పెదరాయుడు గుర్తుకు వస్తుంది. అందులో రజనీకాంత్ చేసిన పాపారాయుడు పాత్ర అద్వితీయం. సినిమా అంతా ఒకెత్తైతే రజనీకాంత్ పాత్ర మరో ఎత్తు.
Pedarayudu: సినిమా రంగంలో కొందరు నటులు గంటల కొద్దీ స్క్రీన్ స్పేస్ ఉన్నా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ముద్ర వేయలేరు. కానీ, మరికొందరు కేవలం కొద్ది నిమిషాల పాటు తెరపై కనిపించి, థియేటర్లను ఊపేస్తారు. సరిగ్గా 1995లో వచ్చిన ‘పెదరాయుడు’ సినిమాలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చేసింది అదే. హీరోగా మోహన్బాబు కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్న తరుణంలో... డబుల్ యాక్షన్తో ఆయన అదరగొడుతున్న వేళ... కేవలం 18 నుండి 20 నిమిషాల పాటు సాగే అతిథి పాత్రతో రజనీకాంత్ సినిమా రూపురేఖలనే మార్చేశారు. 155 నిమిషాల నిడివి గల ఈ క్లాసిక్ చిత్రంలో పాపారాయుడిగా రజనీకాంత్ చూపించిన విశ్వరూపం, తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక అద్భుతం.
తమిళ ‘నాట్టామై’కి, తెలుగు ‘పెదరాయుడు’కి ఉన్న తేడా ఇదే!
తమిళంలో బ్లాక్బస్టర్ అయిన ‘నాట్టామై’ చిత్రానికి ఇది రీమేక్. అక్కడ హీరో తండ్రి పాత్రను సీనియర్ నటుడు విజయకుమార్ పోషించారు. పల్లెటూరి పెద్దమనిషిగా ఆయన నటన అద్భుతమే అయినా, అది కేవలం ఒక మంచి సహాయ పాత్రగానే మిగిలిపోయింది. కానీ, ఆ సినిమాను తన ప్రాణస్నేహితుడు మోహన్బాబుతో తెలుగులో రీమేక్ చేయించి, తానే ఆ తండ్రి పాత్రను చేస్తానని రజనీకాంత్ ముందుకు రావడం వెనుక ఒక పెద్ద వ్యూహమే ఉంది. తమిళ స్క్రిప్టు పరిమితులను రజనీ దాటలేదు, తన కోసం అదనపు సీన్లు రాయించుకోలేదు. కానీ, ఆ 20 నిమిషాల పాత్రకు తనదైన మేనరిజమ్స్, సిగరెట్ స్టైల్, కంచు కంఠంతో చెప్పిన డైలాగులను జోడించి ‘పాపారాయుడు’ పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. విజయకుమార్ పాత్ర సాధారణంగా సాగితే, రజనీకాంత్ పాత్ర మాత్రం వెండితెరపై ఒక తుఫానులా విరుచుకుపడింది.
గుండెలను తాకే స్నేహం... అవార్డులను మించిన ఆదరణ
నిజానికి నంది అవార్డుల నిబంధనల ప్రకారం రీమేక్ సినిమాలను కొన్ని విభాగాల్లో పరిగణించరు. లేకపోతే, ఆనాడు మోహన్బాబుకు ఉత్తమ నటుడిగా, రజనీకాంత్కు ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా అవార్డులు ఖాయంగా వచ్చేవి. అయితే ప్రభుత్వ అవార్డుల కంటే ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ఈ పాత్ర నిలిచిపోయిన విధానం గొప్పది. మోహన్బాబుకు ఒక మైలురాయి లాంటి విజయాన్ని అందించాలనే రజనీకాంత్ నిష్కల్మషమైన స్నేహానికి, ఆత్మీయతకు ఈ పాత్రే సజీవ సాక్ష్యం. ఎన్నేళ్లు గడిచినా ‘పెదరాయుడు’ అనగానే సింహాసనంపై కూర్చున్న ఆ పాపారాయుడి గంభీర ముద్ర ప్రతి తెలుగు ప్రేక్షకుడి కళ్లముందు కదలాడుతూనే ఉంటుంది.