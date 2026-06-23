Kaikala Satyanarayana: కైకాల చెప్పిన సత్యం....ఆయన్ను చూసి వణికిపోయేవారు
కైకాల సత్యనారాయణకు ఎస్వీ రంగారావు అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచిన ఎస్వీఆర్ నటన, పాండవ వనవాసం, శ్రీకృష్ణ సత్య చిత్రాల షూటింగ్ విశేషాలు, కైకాల చెప్పిన అరుదైన జ్ఞాపకాల గురించి తెలుసుకుందాం.
Kaikala Satyanarayana: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో నవరస నటనా సార్వభౌముడిగా వెలిగిన కైకాల సత్యనారాయణ.. పాత తరం దిగ్గజాలైన ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, ఎస్వీ రంగారావుల అంతరంగిక వృత్తిగత జీవితాల గురించి ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణ చేశారు. రామారావు అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ ఉన్న నటుడైతే, నటన విషయానికి వస్తే మాత్రం ఎస్వీ రంగారావుది ఎవరికీ అందనంత సహజ ప్రవాహమని, ఆయన స్క్రీన్పై ఉంటే ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్ వంటి మహానటులు సైతం భయపడేవారని కైకాల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కుండబద్దలు కొట్టారు. తెరపై ఎంతటి పోటీ ఉన్నా, తెర వెనుక మాత్రం వారు 'బావగారు' అని పిలుచుకుంటూ ఆప్యాయంగా ఉండేవారని కైకాల గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఆకట్టుకునే నంబర్స్... ఆనాటి షూటింగ్ విశేషాలు
కైకాల సత్యనారాయణ పంచుకున్న జ్ఞాపకాలలో కొన్ని అరుదైన మైలురాళ్లు, పాత తరం నటుల వ్యక్తిత్వాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.. ఎస్వీఆర్ ఏనాడూ రిహార్సల్స్ చేసేవారు కాదు. స్పాట్లో డైలాగ్ పేపర్ చూడటం, 15 నిమిషాల నిడివి ఉన్న సుదీర్ఘమైన సంభాషణనైనా సరే అవలీలగా ఒకే ఒక్క టేక్లో చెప్పి దర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేసేవారు. 50 ఏళ్ల క్రితం పాండవ వనవాసం సినిమా షూటింగ్లో వీరావేశంలో ఎస్వీఆర్ ఓ పద్యం పాడారట. ఎన్టీఆర్ దానికి వన్మోర్ టేక్ అని అనడంతో, ఎస్వీఆర్ మొండిగా నో మోర్ అని చెప్పి కూర్చుండిపోయాడట. దీంతో ఆ సెట్లో కాసేపు ఉద్రిక్తకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ సత్య సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఎస్వీఆర్ మద్యం సేవించి సెట్స్కి వచ్చి ఎన్టీఆర్ను ఆటపట్టించేవారట. ఎస్వీఆర్ను తిరిగి సినిమా మూడ్లోకి తీసుకురావడానికి రెండు మూడు రోజులు పట్టేదట.
అగ్రిమెంట్లు రాయని భోళా మనిషి
'గుండమ్మ కథ' సినిమా నిర్మాణ సమయంలో విజయా పిక్చర్స్ సంస్థ అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేయమనగా, ఎస్వీఆర్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. నమ్మకమే తన అగ్రిమెంట్ అని చెప్పిన భోళా మనిషి ఆయన. ఇక, కైకాల సత్యనారాయణ మాటల్లో చెప్పాలంటే... ఎస్వీఆర్ కేవలం ఒక జమీందార్ పాత్రకో, రాజు పాత్రకో పరిమితం కాలేదు. 'పెళ్లి చేసి చూడు' లోని లుకలుకల గంధపు చెక్కల వ్యాపారి నుండి హరిశ్చంద్రుడి వరకు, పేద రైతు నుండి గుడ్డి బిచ్చగాడి వరకు ఆయన పోషించని పాత్ర లేదు. ఎస్వీఆర్ నటన ముందు నిలబడి డైలాగ్ చెప్పడానికి కాంతారావుకి అయితే మాట కూడా వచ్చేది కాదని, అంతలా ఆయన ఇతరులను డామినేట్ చేసేవారని కైకాల పాత జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకున్నారు. అలాంటి నటుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దొరకడం మన అదృష్టమని చెప్పుకొచ్చారు.