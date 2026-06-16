"ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరినీ కొడతాం..": సమంత
"ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరినీ కొడతాం చూడు…… ప్రేమతో అబ్బా!" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించింది. సమంత మొదటి లైన్ చెప్పగానే స్టేజ్ పైన, కింద ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా షాకయ్యారు
స్టార్ బ్యూటీ సమంత నటిస్తూ, స్వయంగా నిర్మిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఫ్యామిలీ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ శుక్రవారం (జూన్ 19) గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ సెలబ్రేషన్స్లో సమంత చేసిన ఒక ఆసక్తికర వ్యాఖ్య ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్ అవ్వడమే కాకుండా, సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.
కాంట్రవర్సీగా మారి.. ఆపై నవ్వులు పూయించిన సమంత స్పీచ్!
ప్రీ-రిలీజ్ వేదికపై సమంత మాట్లాడుతూ.. "ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరినీ కొడతాం చూడు…… ప్రేమతో అబ్బా!" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించింది. సమంత మొదటి లైన్ చెప్పగానే స్టేజ్ పైన, కింద ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా షాకయ్యారు. ఆమె ఎవరికైనా సవాల్ విసురుతోందా? లేదా తనపై వచ్చే విమర్శలకు కౌంటర్ ఇస్తోందా? అని అందరూ అనుకునేలోపే.. "ప్రేమతో" అంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చి క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఈ స్మార్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
విమర్శకుల నోళ్లు నొక్కడానికేనా?
సమంత ఈ వ్యాఖ్యలను సరదాగానే చెప్పినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో , నెటిజన్లలో మరో రకమైన చర్చ కూడా నడుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా తనపై వస్తున్న విమర్శలకు, ట్రోల్స్కు ఈ పవర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామాతో గట్టి సమాధానం చెప్పాలని సమంత భావిస్తోందని, ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆమె నోట ఈ మాట వచ్చి ఉంటుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కారణం ఏదైనా, సమంత టైమింగ్ మాత్రం సినిమాకు భారీ హైప్ను తెచ్చిపెట్టింది.
ఈ శుక్రవారమే థియేటర్లలోకి ‘మా ఇంటి బంగారం’
‘ఓ బేబీ’ వంటి సూపర్ హిట్ తర్వాత సమంత, దర్శకురాలు నందినీ రెడ్డి కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’బ్యానర్పై సమంత, రాజ్ అండ్ డీకే , హిమాంక్ దువ్వురు కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాలో సమంత చీరకట్టులో అదిరిపోయే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేసినట్లు ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టమైంది. ఇప్పటికే బిజినెస్ పరంగా పూర్తి బడ్జెట్ను రికవరీ చేసి సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్లిన ఈ చిత్రం, ఈ ఫ్రైడే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తుందో చూడాలి!