నిరీక్షణకు తెర.. 'విశ్వంభర' విడుదల తేదీ ఇదే!
Vishwambhara: చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రతిష్టాత్మక సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం 'విశ్వంభర' విడుదల తేదీ ఖరారైంది.
Vishwambhara: చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రతిష్టాత్మక సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం 'విశ్వంభర' విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఎంతో కాలంగా ఊరిస్తున్న ఈ అడ్వెంచర్ మూవీని ఈ ఏడాది దసరా పండుగ కానుకగా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈసారి భారీ పోరు తప్పదని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ప్రతిష్టాత్మక విడుదల.. భారీ అంచనాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంపై అభిమానులందరూ ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎన్నో నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ, చిత్ర నిర్మాతలు అక్టోబర్ 16వ తేదీని ఫైనల్ చేశారు. దసరా పండుగ సీజన్ కావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, సినిమా కంటెంట్పై ఉన్న నమ్మకంతో మేకర్స్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త దృశ్యకావ్యాన్ని అందిస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద దిగ్గజాల పోరు
ఈ విడుదల తేదీ ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన చర్చకు దారితీసింది. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' చిత్రం కూడా అక్టోబర్ 15నే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఇద్దరు దిగ్గజ తారల సినిమాలు ఒకే సీజన్లో పోటీ పడనున్నాయి. దశాబ్ద కాలంలోనే ఇటువంటి అరుదైన బాక్సాఫీస్ పోరు మళ్ళీ చూడబోతున్నామని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇద్దరు అగ్రనటులు పండుగ రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద తమ సత్తా చాటడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
సినిమా విశేషాలు
వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో త్రిష కథానాయికగా అలరించనుండగా, బాలీవుడ్ నటుడు కునాల్ కపూర్ విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఆషికా రంగనాథ్, రమ్య పసుపులేటి, ఈషా చావ్లా, ఆశ్రిత వేముగంటి నందురి వంటి వారు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ సంస్థ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న 'విశ్వంభర' మెగాస్టార్ కెరీర్లోనే మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు. అక్టోబర్ 16న మెగాస్టార్ మ్యాజిక్ థియేటర్లలో ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలని అందరూ ఆత్రుతగా వేచి చూస్తున్నారు.