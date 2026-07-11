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సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'జననాయగన్' కొత్త పోస్టర్..

Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు విజయ్ నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం 'జననాయగన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త సంచలనాలకు సిద్ధమవుతోంది.

Srinivas Rao
Published on: 11 July 2026 7:03 PM IST
Jana Nayagan
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సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'జననాయగన్' కొత్త పోస్టర్..

Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు విజయ్ నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం 'జననాయగన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త సంచలనాలకు సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని, ఒక పవర్ ఫుల్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయడంతో అభిమానుల్లో పూనకాలు మొదలయ్యాయి.

'ఎ' సర్టిఫికేట్‌తో సెన్సార్ పూర్తి

దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం సెన్సార్ బోర్డు నుండి 'ఎ' సర్టిఫికేట్ పొందింది. ఈ చిత్రంలో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, పదునైన రాజకీయ సంభాషణలు ఉండటం వల్లే సెన్సార్ బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెన్సార్ వివరాలతో కూడిన సరికొత్త పోస్టర్‌ను చిత్ర బృందం అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

అభిమానులకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న పోస్టర్

తాజాగా విడుదలైన ఈ సరికొత్త పోస్టర్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన లైన్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పోస్టర్‌పై "తమిళనాడు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ సిటీ" అనే వాక్యం ఉంది. విజయ్ నిజ జీవిత రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని, ఆయన పూర్తి పేరును (సి. జోసెఫ్ విజయ్) ప్రతిబింబించేలా ఉన్న ఈ లైన్ ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఇక్కడ విజయ్ పేరుకు బదులు 'సిటీ' అని రావడం పట్ల నెటిజన్లలో భిన్నమైన చర్చ నడుస్తోంది.

ఓటీటీ ఒప్పందంలో మార్పులు.. విడుదల తేదీపై సస్పెన్స్

ఈ సినిమా విడుదల ఆలస్యం కావడం వల్ల డిజిటల్ హక్కుల విషయంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో కుదిరిన ఒప్పందం ఇప్పుడు రద్దయినట్లు సమాచారం. సినిమా విడుదలలో జరుగుతున్న ఆలస్యం కారణంగా సదరు ఓటీటీ సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వినికిడి. ప్రస్తుతం సరికొత్త ఓటీటీ భాగస్వామి కోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

ఈ డిజిటల్ ఒప్పందాలు ఖరారైన తర్వాతే అధికారిక విడుదల తేదీని ప్రకటించాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూలై 24ను తాత్కాలిక విడుదల తేదీగా పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ఖచ్చితమైన తేదీపై స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు కొంత అయోమయానికి గురవుతున్నారు.

భారీ తారాగణం.. అద్భుతమైన సాంకేతిక బృందం

కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందులో విజయ్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, మమితా బైజు, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. తెలుగులో ఘనవిజయం సాధించిన 'భగవంత్ కేసరి' కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రం పాక్షికంగా తెరకెక్కుతుండటంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ దీనిపై ఆసక్తి నెలకొంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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