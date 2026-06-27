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"మొన్నే కలిశాం.. ఇంతలోనే విషాదం": భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి ఎమోషనల్!

Chiranjeevi: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన మేధావి, దర్శకుడు, రచయిత , నటుడు కె. భాగ్యరాజ్ (73) కన్నుమూశారు.

Srinivas Rao
Published on: 27 Jun 2026 3:10 PM IST
Chiranjeevi
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"మొన్నే కలిశాం.. ఇంతలోనే విషాదం": భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి ఎమోషనల్!

Chiranjeevi: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన మేధావి, దర్శకుడు, రచయిత , నటుడు కె. భాగ్యరాజ్ (73) కన్నుమూశారు. చెన్నైలో గుండెపోటుతో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ధృవీకరించారు. 1980, 90వ దశకాల్లో తమిళ సినిమా స్థాయిని పెంచిన భాగ్యరాజ్, తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఎంతో సుపరిచితులు. ఆయన సృజనాత్మకత తెలుగులోనూ పలు బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలకు పునాది వేసింది.

తెలుగు చిత్రాలపై భాగ్యరాజ్ ప్రభావం

భాగ్యరాజ్ గారు రాసిన కథలు, తీసిన చిత్రాలు తెలుగులోకి రీమేక్ అయ్యి ఘనవిజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఎంగ చిన్న రాసా' తెలుగులో 'అబ్బాయిగారు' (1993)గా, 'సుందరకాండం' అదే పేరుతో 'సుందరాకాండ' (1992)గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. ఈ రెండు చిత్రాల్లోనూ విక్టరీ వెంకటేష్ నటించి మెప్పించారు. ఆ చిత్రాల విజయంలో భాగ్యరాజ్ గారి స్క్రీన్‌ప్లే కీలక పాత్ర పోషించింది.

వెంకటేష్, చిరంజీవి సంతాపం

భాగ్యరాజ్ గారి మరణంపై హీరో వెంకటేష్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "ఆయన పనితనం భాషలకు అతీతంగా లక్షలాది మంది హృదయాలను తాకింది. ఆయన కథల నుంచి పుట్టిన 'సుందరాకాండ', 'అబ్బాయిగారు' వంటి సినిమాల్లో నటించడం నా అదృష్టం. భారతీయ సినిమా ఒక గొప్ప మేధావిని కోల్పోయింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కూడా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "చాలా షాక్‌కు గురయ్యాను. రెండు రోజుల క్రితమే గోవాలో జరిగిన కుష్బూ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో ఆయనతో కలిసి నవ్వుతూ, జోకులు వేసుకున్నాం. ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండేవారు. ఇంతలోనే ఆయన మరణవార్త వినడం నమ్మలేకపోతున్నాను. గొప్ప దర్శకుడు, అద్భుతమైన స్క్రీన్ రైటర్, మంచి నటుడు. ఆయన లేని లోటు తీర్చలేనిది" అని చిరంజీవి తన సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.

భాగ్యరాజ్ గారి మరణంతో ఒక తరం సినిమా మేధావి శకం ముగిసిందని సినీ పరిశ్రమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుందాం.

ChiranjeeviBhagyaraj’s DemiseTollywood TributesVenkatesh
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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