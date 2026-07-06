'రావు బహదూర్' ఫస్ట్ వీకెండ్ కలెక్షన్స్ ఇవే!
టాలీవుడ్ వర్సటైల్ హీరో సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు వెంకటేశ్ మహా తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్' థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది
టాలీవుడ్ వర్సటైల్ హీరో సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు వెంకటేశ్ మహా తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం 'రావు బహదూర్' థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. జులై 3, 2026న విడుదలైన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా, మొదటి వారాంతంలోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ముద్ర వేసింది. తాజాగా మేకర్స్ ప్రకటించిన గణాంకాల ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి మూడు రోజుల్లో రూ. 8.1 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
విమర్శకుల ప్రశంసలు.. ప్రేక్షకుల స్పందన
సమాజంలోని ఒక అంతరించిపోతున్న ప్రభుత్వాధికార కుటుంబ నేపథ్యంతో, మ్యాజికల్ రియలిజం , డార్క్ కామెడీ మేళవించి దర్శకుడు వెంకటేశ్ మహా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. విభిన్నమైన కథాంశాలను కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఒక గొప్ప అనుభూతిని మిగిల్చింది. సత్యదేవ్ తన నటనతో రావు బహదూర్ పాత్రకు ప్రాణం పోయగా, ఆయన మేకప్ , లుక్స్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
బాక్సాఫీస్ పరీక్ష మొదలు
తొలి వారాంతంలో మంచి వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు తన అసలు పరీక్షను ఎదుర్కోనుంది. ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైన వీక్డేస్లో సినిమా ఏ మేరకు తన పట్టును నిలబెట్టుకుంటుందో చూడాలి. పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో, రానున్న రోజుల్లో కూడా వసూళ్లు స్థిరంగా ఉంటాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
చిత్ర విశేషాలు
ఈ చిత్రంలో సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటించగా, దీప థామస్ హీరోయిన్గా మెరిశారు. వీరితో పాటు వికాస్ ముప్పాల, మాస్టర్ కిరణ్, బాల పరాసర్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించి అలరించారు. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్ సమర్పణలో, చింత గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర , ఈశ్వరాన్ విజయరాఘవన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ఇక సాంకేతిక విభాగం విషయానికి వస్తే, వెంకటేశ్ మహా ఈ చిత్రానికి రచన, దర్శకత్వం , ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించగా, స్మరణ్ సాయి తనదైన శైలిలో సంగీతాన్ని అందించారు.