విక్టరీ వెంకటేశ్ జోరు: అనిల్ రావిపూడి సెట్స్లో సందడి మొదలు!
టాలీవుడ్ విక్టరీ వెంకటేశ్ వరుస చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ చిత్రంలో మెరిసిన ఆయన, ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
Venkatesh Daggubat: టాలీవుడ్ విక్టరీ వెంకటేశ్ వరుస చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ చిత్రంలో మెరిసిన ఆయన, ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో నందమూరి కల్యాణ్ రామ్తో కలిసి నటిస్తున్న భారీ మల్టీస్టారర్ షూటింగ్లో వెంకటేశ్ జాయిన్ అయ్యారు. ఈ చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేశ్
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఆయన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఇప్పుడు విక్టరీ వెంకటేశ్ కూడా సెట్స్లో చేరడంతో షూటింగ్ మరింత వేగవంతమైంది. ఈ ఇద్దరు అగ్రనటుల కలయికలో రాబోతున్న మొదటి చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి రెట్టింపు అయ్యింది.
అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో హాస్యం, కుటుంబ అనుబంధాలు, యాక్షన్ కలగలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వెంకటేశ్ , కల్యాణ్ రామ్ల మధ్య సాగే సన్నివేశాలు సినిమాకు హైలైట్గా నిలవనున్నాయని చిత్రబృందం చెబుతోంది. అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఉండే కుటుంబ విలువలు, ఫన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో మరింత ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
తారాగణం … సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేశ్కు జోడీగా కీర్తి సురేష్ నటిస్తుండగా, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ సరసన కృతి శెట్టి సందడి చేయనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా బలంగా నిలుస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సమీర్ రెడ్డి ఛాయాగ్రహణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఎడిటింగ్ను తమ్మిరాజు చూస్తుండగా, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా ఏ.ఎస్. ప్రకాశ్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎస్. కృష్ణ కార్యనిర్వాహక నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
సంక్రాంతి కానుకగా భారీ విడుదల
అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పండుగ సీజన్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు కావాల్సిన పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో అక్టోబర్ 2న రాబోతున్న వెంకటేశ్ చిత్రంతో పాటు, ఈ మల్టీస్టారర్ చిత్రం వెంకీ అభిమానులకు పండగ వాతావరణాన్ని తీసుకురానుంది.