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వెంకటేష్ ఆదర్శ కుటుంబం వచ్చేస్తోంది..విడుదల తేదీపై క్లారిటీ!

Aadarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్ , మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న మొదటి చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం' (ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47). గత కొన్ని రోజులుగా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది.

Srinivas Rao
Published on: 27 Jun 2026 7:40 PM IST
వెంకటేష్ ఆదర్శ కుటుంబం వచ్చేస్తోంది..విడుదల తేదీపై క్లారిటీ!
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Aadarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్ , మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న మొదటి చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం' (ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47). గత కొన్ని రోజులుగా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. నిర్మాతలు ఇప్పటికే అక్టోబర్ 2న చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తామని ప్రకటించగా, తాజాగా వెంకటేష్ స్వయంగా కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి ఈ తేదీని మరోసారి ధృవీకరించారు.

పోస్టర్‌లో సందడి.. అంచనాలు భారీగా!

వెంకటేష్ విడుదల చేసిన ఈ కొత్త పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో వెంకటేష్‌తో పాటు కథానాయిక శ్రీనిధి శెట్టి, ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి ఒక సంపూర్ణ కుటుంబంలా కనిపిస్తున్నారు. ఈ పోస్టర్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న అంచనాలను మరింత పెంచింది. త్రివిక్రమ్ శైలి కుటుంబ కథాచిత్రం కావడంతో, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం

ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నారా రోహిత్, పూజిత పొన్నాడ, రావు రమేష్, బ్రహ్మాజీ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. చిత్రానికి ఎస్.ఎస్. థమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ మార్కు సంభాషణలు, వెంకటేష్ నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

విడుదల తేదీపై ఉత్కంఠకు తెర

నిర్మాత నాగవంశీ అక్టోబర్ 2న సినిమా విడుదలవుతుందని ప్రకటించినప్పటి నుండి, సినిమా షూటింగ్ , పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల నేపథ్యంలో వాయిదా పడవచ్చునని రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి. అయితే, వెంకటేష్ స్వయంగా పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ విడుదల తేదీని ఖరారు చేయడంతో, అన్ని సందేహాలకు తెరపడింది. దసరా కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ 'ఆదర్శ కుటుంబం' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో వేచి చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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