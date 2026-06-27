వెంకటేష్ ఆదర్శ కుటుంబం వచ్చేస్తోంది..విడుదల తేదీపై క్లారిటీ!
Aadarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్ , మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న మొదటి చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం' (ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47). గత కొన్ని రోజులుగా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది.
Aadarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్ , మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తున్న మొదటి చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం' (ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47). గత కొన్ని రోజులుగా ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. నిర్మాతలు ఇప్పటికే అక్టోబర్ 2న చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తామని ప్రకటించగా, తాజాగా వెంకటేష్ స్వయంగా కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసి ఈ తేదీని మరోసారి ధృవీకరించారు.
పోస్టర్లో సందడి.. అంచనాలు భారీగా!
వెంకటేష్ విడుదల చేసిన ఈ కొత్త పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇందులో వెంకటేష్తో పాటు కథానాయిక శ్రీనిధి శెట్టి, ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి ఒక సంపూర్ణ కుటుంబంలా కనిపిస్తున్నారు. ఈ పోస్టర్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న అంచనాలను మరింత పెంచింది. త్రివిక్రమ్ శైలి కుటుంబ కథాచిత్రం కావడంతో, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నారా రోహిత్, పూజిత పొన్నాడ, రావు రమేష్, బ్రహ్మాజీ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. చిత్రానికి ఎస్.ఎస్. థమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ మార్కు సంభాషణలు, వెంకటేష్ నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
విడుదల తేదీపై ఉత్కంఠకు తెర
నిర్మాత నాగవంశీ అక్టోబర్ 2న సినిమా విడుదలవుతుందని ప్రకటించినప్పటి నుండి, సినిమా షూటింగ్ , పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల నేపథ్యంలో వాయిదా పడవచ్చునని రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి. అయితే, వెంకటేష్ స్వయంగా పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ విడుదల తేదీని ఖరారు చేయడంతో, అన్ని సందేహాలకు తెరపడింది. దసరా కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ 'ఆదర్శ కుటుంబం' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో వేచి చూడాలి.