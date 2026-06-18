సంక్రాంతి 2027 రేస్లోకి వెంకటేష్-అనిల్ రావిపూడి.. గ్రాండ్గా ప్రారంభమైన ‘#VenkyAnil5’!
VenkyAnil5: విక్టరీ వెంకటేష్, సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో హ్యాట్రిక్ మూవీగా వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘#VenkyAnil5’ (వర్కింగ్ టైటిల్) ఈరోజు హైదరాబాద్లో పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది.
VenkyAnil5: విక్టరీ వెంకటేష్, సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో హ్యాట్రిక్ మూవీగా వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘#VenkyAnil5’ (వర్కింగ్ టైటిల్) ఈరోజు హైదరాబాద్లో పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ‘F2’, ‘F3’ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ తర్వాత వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అనౌన్స్మెంట్ నుండే దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. టాలీవుడ్ ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
టాలీవుడ్ దిగ్గజాల సమక్షంలో స్టార్-స్టడెడ్ లాంచ్ ఈవెంట్!
ఈ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ వేడుకకు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన టాప్ సెలబ్రిటీలు హాజరై చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. లెజెండరీ రైటర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్, సీనియర్ డైరెక్టర్ కె. రాఘవేంద్రరావు, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, అల్లు అరవింద్ ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొని సందడి చేశారు. హీరో విక్టరీ వెంకటేష్తో పాటు ఈ చిత్ర సమర్పకులు నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, హీరోయిన్లు కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి , మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
జూన్ 22 నుండి రెగ్యులర్ షూటింగ్.. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల!
తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ వచ్చే సోమవారం (జూన్ 22, 2026) నుండి శరవేగంగా ప్రారంభం కానుంది. అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ హిలేరియస్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను రాబోయే పెద్ద పండుగ సీజన్ అయిన సంక్రాంతి 2027 కానుకగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
భారీ నిర్మాణ సంస్థల కొల్లాబరేషన్.. ‘షైన్ స్క్రీన్స్’ ప్రొడక్షన్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని ‘షైన్ స్క్రీన్స్’ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ హై-ప్రొఫైల్ మూవీ కోసం టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ‘సురేష్ ప్రొడక్షన్స్’ మరియు గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ‘జీ స్టూడియోస్’ చేతులు కలపడం విశేషం. కల్యాణ్ రామ్ సమర్పణలో, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీత సారథ్యంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.