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వరుణ్ తేజ్ 'కోరియన్ కనకరాజు' రిలీజ్ డేట్ ఖరారు!

వరుణ్ తేజ్ తన తదుపరి చిత్రం 'కోరియన్ కనకరాజు'తో కచ్చితమైన కమ్ బ్యాక్ కోసం చూస్తున్నారు

Srinivas Rao
Published on: 10 July 2026 8:07 PM IST
వరుణ్ తేజ్ కోరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఖరారు!
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మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన 'మట్కా' విడుదలై దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తోంది. ఆ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించకపోవడంతో, ఇప్పుడు వరుణ్ తేజ్ తన తదుపరి చిత్రం 'కోరియన్ కనకరాజు'తో కచ్చితమైన కమ్ బ్యాక్ కోసం చూస్తున్నారు. మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ హారర్-కామెడీ చిత్రంపై ఇప్పుడు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

ఈ చిత్రాన్ని యువి క్రియేషన్స్ , ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్టు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా విడుదల కానున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రంలో రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, తమన్ ఎస్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు.

దర్శకుడు మెర్లపాక గాంధీకి కూడా ఈ సినిమా ఎంతో కీలకం. 'వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్'తో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుని, ఆ తర్వాత 'ఎక్స్‌ప్రెస్ రాజా'తో కమర్షియల్ హిట్ కొట్టారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'ఏక్ మినీ కథ', 'మాస్ట్రో' చిత్రాలు ఓటిటిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి. అయితే, థియేటర్లలో ఆయన చివరి చిత్రం 'లైక్, షేర్ అండ్ సబ్‌స్క్రైబ్' (2022) ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు.

దాదాపు నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత మెర్లపాక గాంధీ మళ్లీ థియేట్రికల్ డైరెక్షన్‌లోకి 'కోరియన్ కనకరాజు'తో వస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద తమ సత్తా చాటి, బలమైన కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వాలని వరుణ్ తేజ్ , మెర్లపాక గాంధీ ఇద్దరూ ఈ సినిమాపై చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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