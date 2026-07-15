Twinkle Khanna: కెరీర్ మార్పుపై ట్వింకిల్ ఖన్నా ఎమోషనల్ పోస్ట్
Twinkle Khanna: సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి రచయిత్రిగా మారడం తనను తాను ఎలా పునరావిష్కరించుకోవడానికి సహాయపడిందో ట్వింకిల్ ఖన్నా వెల్లడించారు.
Twinkle Khanna: సినీ రంగాన్ని వదిలిపెట్టి రచయిత్రిగా, ఇంటీరియర్ డిజైనర్గా సరికొత్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మాజీ నటి ట్వింకిల్ ఖన్నా తన కెరీర్ మార్పులపై సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ను పంచుకున్నారు. జీవితంలో వచ్చే ఊహించని మలుపులను స్వీకరిస్తూ, మనల్ని మనం ఎలా పునరావిష్కరించుకోవచ్చో (Self-Reinvention) ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా నిష్కపటంగా పంచుకున్నారు.
కిందపడినా మళ్లీ పైకి లేచాను..
బాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన ట్వింకిల్ ఖన్నా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని స్టైలిష్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ తన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. "నేను వృత్తులను మార్చాను, జీవితంలో ఎన్నో కథా మలుపులను చూశాను. కొన్నిసార్లు కిందపడిపోయాను, కానీ ప్రతిసారీ మళ్ళీ పైకి లేచాను. ఈ ప్రయాణంలో నేను అన్ని పనులూ చేయగల వ్యక్తిగా మారాను. కానీ నా డిగ్రీ మాత్రం నేను ఏదో ఒక పనిలోనే నిపుణురాలినని నొక్కి చెబుతోంది. మీరు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా ఆవిష్కరించుకున్నారా? దానికి ప్రేరణ ఏమిటో కామెంట్స్ సెక్షన్లో చెప్పండి" అంటూ నెటిజన్లను ప్రశ్నించారు.
ఈ పోస్ట్తో పాటు షేర్ చేసిన చిత్రాలలో 'బాద్షా' నటి నలుపు, ఎరుపు రంగు దుస్తులలో ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో, హుందాతనంతో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు.
నటి నుండి రచయిత్రిగా విజయవంతమైన ప్రయాణం:
1990ల చివరలో మరియు 2000ల ప్రారంభంలో బాలీవుడ్లో ట్వింకిల్ ఖన్నా సుపరిచితమైన ముఖం. ఆమె బాబీ డియోల్తో కలిసి నటించిన "బర్సాత్" చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత "జబ్ ప్యార్ కిసీసే హోతా హై," షారుఖ్ ఖాన్తో "బాద్షా," మరియు "లవ్ కే లియే కుచ్ భీ కరేగా" వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాలలో నటించారు. ఆ తర్వాత నటనకు స్వస్తి చెప్పి, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ మరియు రైటింగ్ వైపు మళ్లారు. ‘మిసెస్ ఫన్నీబోన్స్’ (Mrs Funnybones) పేరుతో ఆమె రాసిన పుస్తకాలు, కాలమ్స్ పాఠకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే, ట్వింకిల్ ఖన్నా బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు కుమారుడు ఆరవ్, కుమార్తె నితారా ఉన్నారు. సినిమా గ్లామర్ ప్రపంచాన్ని వదిలి సృజనాత్మక రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్వరంగా ఎదగడంలో ఆమె ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం.