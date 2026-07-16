ఈ వారం వినోదాల జాతర: ఓటీటీలో సమంత యాక్షన్.. థియేటర్లలో 9 కొత్త సినిమాలు!
జులై 17న విడుదల కాబోతున్న 'ఓ సుకుమారి', 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్', క్రిస్టోఫర్ నోలన్ 'ది ఒడిస్సీ' వంటి థియేట్రికల్ చిత్రాలతో పాటు, ఓటీటీలో సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' లైనప్ వివరాలు.
సినీ ప్రియులకు ఈ వారం సరికొత్త వినోదం పంచేందుకు అటు థియేటర్లు, ఇటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు సిద్ధమయ్యాయి. హాలీవుడ్ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ 'ది ఒడిస్సీ'తో పాటు వైవిధ్యమైన చిన్న బడ్జెట్ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడుతున్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాలు (Theatrical Releases - జులై 17)
ఈ వారం జులై 17న (శుక్రవారం) తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న థియేట్రికల్ మూవీస్ ఇవే..
ఓ సుకుమారి: తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రూరల్ విలేజ్ డ్రామా. తాకగానే షాక్ కొట్టే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాంటి అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది.
మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్: శ్రీకాంత్, లయ జంటగా, రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక పాత్రలో జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్.
ది ఒడిస్సీ: మాట్ డామన్, టామ్ హాలెండ్ ప్రధాన పాత్రల్లో, హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన గ్లోబల్ విజువల్ వండర్.
వదలా: జగపతిబాబు, లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ నటించిన సరికొత్త ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్.
ఎంఆర్పీ (MRP - నీకెంత నాకెంత): నరేష్ అగస్త్య, వెన్నెల కిశోర్, డోనాల్ బిష్ట్ ప్రధాన పాత్రల్లో సాగే అవుట్ అండ్ అవుట్ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్.
రాజా ది రాజా: రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా పునర్జన్మ, ప్రేమ, మిస్టరీ నేపథ్యంతో వస్తున్న చిత్రం.
ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి: పోసాని కృష్ణమురళి స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన సినిమా.
వెంకటరామయ్యగారి తాలూకా: దినేష్ కుమార్, దివిజ ప్రభాకర్ కీలక పాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం.
ఒక కోర్టు కేసు: సూర్యాన్ష్, తనిషా మిశ్రా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందిన లీగల్ డ్రామా.
ఈ వారం ఓటీటీ అలజడి (OTT Releases)
వివిధ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ చిత్రాలు, షోల వివరాలు ఇవే..
జియో హాట్స్టార్:
మా ఇంటి బంగారం (తెలుగు): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో వంద కోట్లు రాబట్టిన సమంత రుత్ ప్రభు హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ చిత్రం ఇది.
సెకండ్ లవ్ (తమిళ్ రియాలిటీ షో): ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ది ఒడిస్సీ - మేకింగ్ ఆఫ్ యాన్ ఎపిక్ (ఇంగ్లీష్): ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
రెడీ ఆర్ నాట్ 2 (ఇంగ్లీష్): జులై 16 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈటీవీ విన్:
మధురాపురి సదన (తెలుగు): జులై 16 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సొంతింటి కల చుట్టూ సాగే ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇది.
జీ5:
ది డెవిల్ (కన్నడ): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్:
మైల్ ఎండ్ కిక్స్ (ఇంగ్లీష్): జులై 13 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ది హాక్ - సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్): జులై 16 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
హార్ట్ స్టాపర్ ఫరెవర్ (ఇంగ్లీష్/హిందీ): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.