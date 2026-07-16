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ఈ వారం వినోదాల జాతర: ఓటీటీలో సమంత యాక్షన్.. థియేటర్లలో 9 కొత్త సినిమాలు!

జులై 17న విడుదల కాబోతున్న 'ఓ సుకుమారి', 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్', క్రిస్టోఫర్ నోలన్ 'ది ఒడిస్సీ' వంటి థియేట్రికల్ చిత్రాలతో పాటు, ఓటీటీలో సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' లైనప్ వివరాలు.

Arun Chilukuri
Published on: 16 July 2026 1:13 PM IST
ఈ వారం వినోదాల జాతర: ఓటీటీలో సమంత యాక్షన్.. థియేటర్లలో 9 కొత్త సినిమాలు!
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ఈ వారం వినోదాల జాతర: ఓటీటీలో సమంత యాక్షన్.. థియేటర్లలో 9 కొత్త సినిమాలు!

సినీ ప్రియులకు ఈ వారం సరికొత్త వినోదం పంచేందుకు అటు థియేటర్లు, ఇటు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు సిద్ధమయ్యాయి. హాలీవుడ్ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ 'ది ఒడిస్సీ'తో పాటు వైవిధ్యమైన చిన్న బడ్జెట్ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడుతున్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాలు (Theatrical Releases - జులై 17)

ఈ వారం జులై 17న (శుక్రవారం) తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న థియేట్రికల్ మూవీస్ ఇవే..

ఓ సుకుమారి: తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన రూరల్ విలేజ్ డ్రామా. తాకగానే షాక్ కొట్టే కరెంట్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ లాంటి అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది.

మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్: శ్రీకాంత్, లయ జంటగా, రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక పాత్రలో జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్.

ది ఒడిస్సీ: మాట్ డామన్, టామ్ హాలెండ్ ప్రధాన పాత్రల్లో, హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన గ్లోబల్ విజువల్ వండర్.

వదలా: జగపతిబాబు, లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ నటించిన సరికొత్త ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్.

ఎంఆర్‌పీ (MRP - నీకెంత నాకెంత): నరేష్ అగస్త్య, వెన్నెల కిశోర్, డోనాల్ బిష్ట్ ప్రధాన పాత్రల్లో సాగే అవుట్ అండ్ అవుట్ యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్.

రాజా ది రాజా: రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా పునర్జన్మ, ప్రేమ, మిస్టరీ నేపథ్యంతో వస్తున్న చిత్రం.

ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి: పోసాని కృష్ణమురళి స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తూ రూపొందించిన సినిమా.

వెంకటరామయ్యగారి తాలూకా: దినేష్ కుమార్, దివిజ ప్రభాకర్ కీలక పాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం.

ఒక కోర్టు కేసు: సూర్యాన్ష్, తనిషా మిశ్రా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందిన లీగల్ డ్రామా.

ఈ వారం ఓటీటీ అలజడి (OTT Releases)

వివిధ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ చిత్రాలు, షోల వివరాలు ఇవే..

జియో హాట్‌స్టార్‌:

మా ఇంటి బంగారం (తెలుగు): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో వంద కోట్లు రాబట్టిన సమంత రుత్ ప్రభు హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ చిత్రం ఇది.

సెకండ్ లవ్ (తమిళ్ రియాలిటీ షో): ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

ది ఒడిస్సీ - మేకింగ్ ఆఫ్ యాన్ ఎపిక్ (ఇంగ్లీష్): ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

రెడీ ఆర్ నాట్ 2 (ఇంగ్లీష్): జులై 16 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఈటీవీ విన్:

మధురాపురి సదన (తెలుగు): జులై 16 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సొంతింటి కల చుట్టూ సాగే ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇది.

జీ5:

ది డెవిల్ (కన్నడ): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

నెట్‌ఫ్లిక్స్:

మైల్ ఎండ్ కిక్స్ (ఇంగ్లీష్): జులై 13 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ది హాక్ - సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్): జులై 16 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

హార్ట్ స్టాపర్ ఫరెవర్ (ఇంగ్లీష్/హిందీ): జులై 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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