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Taapsee: ఇలా కూడా మూవీ నుంచి తీసేస్తారా.. తాప్సీ షాకింగ్ స్టోరీ.!

Taapsee: గతంలో ఓ సినిమా నుంచి తనను తొలగించడానికి చెప్పిన కారణం విని తాను ఆశ్చర్యపోయానని తాప్సి తెలిపింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 26 Sept 2026 6:41 PM IST
Taapsee
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Taapsee: ఇలా కూడా మూవీ నుంచి తీసేస్తారా.. తాప్సీ షాకింగ్ స్టోరీ.!

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Taapsee: సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో విలక్షణ నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తాప్సి పన్ను ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. సినిమా రంగంలో నటీనటులు ఎదుర్కొనే వింత అనుభవాలు అలాగే ఊహించని పరిణామాల గురించి ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడారు. గతంలో ఒక సినిమా నుంచి తనను ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎందుకు తొలగించారనే విషయానికి సంబంధించి ఆమె చెప్పిన అంశాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘటన ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

తాజాగా జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాప్సి మాట్లాడుతూ సినిమాలలో హీరోయిన్‌ను ఇలాంటి కారణంతో కూడా తొలగిస్తారా అని ఎవరైనా వింటే ఆశ్చర్యపోతారని పేర్కొన్నారు. గతంలో తాను ఒక ప్రముఖ మూవీలో నటించడానికి ఎంపికయ్యానని, ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం తన డేట్స్ కూడా పూర్తిగా కన్ఫర్మ్ చేశానని తెలిపారు. అయితే షూటింగ్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే చిత్ర యూనిట్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని, తనను ఆ సినిమా నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు చెప్పారని వివరించారు. అసలు ఎలాంటి కారణం లేకుండా తనను ఎందుకు తీసేశారనే నిజమైన రీజన్ కనుక్కుందామని తాను నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

దీంతో సంబంధిత వ్యక్తులను సంప్రదించి అసలు కారణం ఏంటని ఆరా తీయగా వారు చెప్పిన సమాధానం విని తాను షాక్ తిన్నానని తాప్సి వెల్లడించారు. ఆ సినిమాలో హీరో భార్యకు తాను నచ్చలేదనే కారణంతోనే తనను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తొలగించినట్లు తనకు తెలిసింది అని చెప్పారు. సినిమా రంగంలో ఇలాంటి చెత్త రీజన్ ఎవరైనా చెబుతారని తాను కలలో కూడా అనుకోలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఒక నటి అవకాశాన్ని ఇలా కోల్పోవాల్సి రావడం ఎంతో బాధాకరమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూలో తాప్సి ఆ సినిమా పేరు గానీ, ఆ హీరో పేరు గానీ అలాగే ఆయన భార్య పేరును ఎక్కడా వెల్లడించలేదు. కేవలం తనను తొలగించడానికి చెప్పిన విచిత్రమైన కారణాన్ని మాత్రమే పంచుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో ఇతరుల జోక్యం కారణంగా నటీనటులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతున్న తాప్సి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఆమె మరిన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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