Chauhaan Teaser: వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్న 'చౌహాన్' టీజర్? స్వర భాస్కర్ హెచ్చరిక
Chauhaan Teaser: అజయ్ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'చౌహాన్' సినిమా టీజర్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదానికి దారితీస్తోంది.
Chauhaan Teaser: అజయ్ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'చౌహాన్' సినిమా టీజర్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదానికి దారితీస్తోంది. కాశ్మీర్ ఘర్షణల నేపథ్యంలో సాగే ఈ టీజర్లో పెల్లెట్ గన్ల వాడకంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు స్థానికుల నుంచి, రాజకీయ నాయకుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నాయి.
వివాదం ఎందుకు?
టీజర్లో ఒక యువకుడి కళ్లపై పెల్లెట్లు తగిలిన సన్నివేశాన్ని చూపుతూ, దానిని "పరిమిత నష్టం" అని అజయ్ దేవగన్ వాయిస్ఓవర్లో చెప్పడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఇది బాధితుల వేదనను అవమానించడమేనని పలువురు సోషల్ మీడియాలో విమర్శిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, కాశ్మీర్లో మెజారిటీ ప్రజలు పఠాన్లని చూపించడం చారిత్రక వాస్తవాలకు విరుద్ధమని కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి.
స్వర భాస్కర్ విమర్శ
ఈ విషయంపై నటి స్వర భాస్కర్ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆల్ జజీరా నివేదికలోని ఒక క్లిప్పింగ్ను షేర్ చేస్తూ, "పెల్లెట్ గన్లు 'పరిమిత నష్టం' కాదు, అవి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన. దయచేసి సరైన పరిశోధన చేసి సినిమాలు తీయండి" అని ఆమె మండిపడ్డారు. బాలీవుడ్లో వస్తున్న మార్పులను ఉద్దేశించి, "బాలీవుడ్ యొక్క వివేక్ అగ్నిహోత్రి-ఫికేషన్" అంటూ ఆమె ఘాటుగా స్పందించారు.
చిత్ర బృందం స్పందన
నీరజ్ యాదవ్ దర్శకత్వంలో, జియో స్టూడియోస్ , కలర్ ఎల్లో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హిమాన్షు శర్మ, జ్యోతి దేశ్పాండే నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 1, 2027న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుండి వస్తున్న విమర్శలపై చిత్ర బృందం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక వివరణ ఇవ్వలేదు. గతంలో స్వర భాస్కర్ ఈ చిత్ర నిర్మాతలతో కలిసి 'తను వెడ్స్ మను', 'రంజనా' వంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించారు, అయినప్పటికీ ఆమె ఈ విషయంలో తన నిరసనను వ్యక్తం చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాశ్మీర్ వంటి సున్నితమైన అంశాలను సినిమాల్లో చూపించేటప్పుడు వాస్తవికతకు, బాధితుల పట్ల కనీస గౌరవానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, కేవలం వినోదం లేదా వ్యాపారం కోసం ఘర్షణలను గ్లోరిఫై చేయడం సరికాదని స్థానిక సామాజిక కార్యకర్తలు సూచిస్తున్నారు.