Batwara 1947: 'బట్వారా 1947'లో సన్నీ డియోల్ పవర్ ఫుల్ ప్రదర్శన!
Batwara 1947: దేశ విభజన నాటి కఠిన పరిస్థితులను, మానవత్వపు విలువలను కళ్లకు కడుతూ 'బట్వారా 1947' చిత్రం నుంచి అంచనాలకు మించి టీజర్ విడుదలైంది.
Batwara 1947: దేశ విభజన నాటి కఠిన పరిస్థితులను, మానవత్వపు విలువలను కళ్లకు కడుతూ 'బట్వారా 1947' చిత్రం నుంచి అంచనాలకు మించి టీజర్ విడుదలైంది. అమీర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చారిత్రక డ్రామాలో సన్నీ డియోల్ తన నటనతో మరోసారి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రంపై సినీ అభిమానుల్లో భారీ ఉత్కంఠ నెలకొంది.
టీజర్ లో కనిపించిన తీవ్రత
ఈ టీజర్ గురువారం విడుదలైన వెంటనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. టీజర్ ప్రారంభంలో అమీర్ ఖాన్ అందించిన వాయిస్ ఓవర్, 1947 నాటి విభజన సమయం ఎంతటి హింసాత్మకంగా, అమానవీయంగా ఉండేదో మన కళ్ల ముందు ఉంచుతుంది. శాంతి, సామరస్యాలు కరువైన ఆ కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ దృశ్యాలు సాగాయి. టీజర్ లో పాత్రలను పూర్తిగా బహిర్గతం చేయకుండా, కేవలం ఆ నాటి భయానక వాతావరణాన్ని, తీవ్రతను దర్శకుడు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు.
సన్నీ డియోల్ అద్భుత నటన
టీజర్ ముగింపులో సన్నీ డియోల్ పలికిన శక్తివంతమైన సంభాషణలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. కష్టాలు, భయానక పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడే ఒక ప్రేమగల కుటుంబ యజమానిగా ఆయన పాత్ర చాలా ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్ర బృందం ప్రధాన నటీనటుల పాత్రల పోస్టర్లను విడుదల చేయగా, ఇప్పుడు టీజర్ తో సినిమాపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేశారు. ఈ సినిమాలో షబానా అజ్మీ, ప్రీతి జింటా, కరణ్ డియోల్, అలీ ఫజల్ , అభిమన్యు సింగ్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తోంది.
ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ కలిసిన ద్వయం
ఈ చారిత్రక డ్రామా మరో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ సంతోషి మరియు సన్నీ డియోల్ మళ్లీ ఈ సినిమా కోసం చేతులు కలిపారు. వీరిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన 'ఘటక్' చిత్రం ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే, వీరిద్దరి కాంబినేషన్ మళ్లీ తెరపై చూడాలని ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సంగీతం … బాక్సాఫీస్ పోటీ
ఈ చిత్రానికి సంగీత మాంత్రికుడు ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరాలు అందించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత జావేద్ అక్తర్ పాటలు రాశారు. వీరి కలయిక ఈ చిత్రానికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. అమీర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై నిర్మితమైన ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఆవారాపన్ 2' చిత్రంతో పోటీ పడనుంది. ఆగస్టు 14న ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా వస్తున్న ఈ సినిమా, దేశభక్తిని మరియు నాటి పరిస్థితులను ఏమేరకు ప్రతిబింబిస్తుందో చూడాలి.