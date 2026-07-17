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సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో 'మహేంద్రగిరి వారాహి' సరికొత్త ట్రెండ్

Mahendragiri Varahi: టాలీవుడ్ హీరో సుమంత్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ డివోషనల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మహేంద్రగిరి వారాహి'.

Srinivas Rao
Published on: 17 July 2026 1:35 PM IST
Mahendragiri Varahi
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సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో 'మహేంద్రగిరి వారాహి' సరికొత్త ట్రెండ్

Mahendragiri Varahi: టాలీవుడ్ హీరో సుమంత్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ డివోషనల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'మహేంద్రగిరి వారాహి'. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం, మహేంద్రగిరి అనే రహస్య ప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగే వారాహి దేవి దివ్య శక్తి కథాంశంతో రూపొందుతోంది. అయితే, ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేసేందుకు చిత్రబృందం ఒక వినూత్నమైన ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్‌ను మొదలుపెట్టింది.

నేడు శ్రీరాములు థియేటర్‌లో..

సినిమా చూసేటప్పుడు ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలనే ఉద్దేశంతో, చిత్రబృందం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు థియేటర్లలో వారాహి దేవి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించాలని నిర్ణయించింది. ఈ వినూత్న కార్యక్రమం నేడు (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని మూసాపేట శ్రీరాములు థియేటర్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమంలో హీరో సుమంత్ , చిత్రయూనిట్ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొననున్నారు. ప్రేక్షకులు థియేటర్లోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచే సినిమాలోని భక్తి భావాన్ని అనుభవించేలా ఈ ప్లాన్ చేశారు.

భారీ తారాగణం .. సాంకేతిక బృందం

రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ , బ్రిడ్జ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై కాలిపు మధు, లక్ష్మణ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో సుమంత్‌తో పాటు ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి గోస్వామి, మాళవిక నాయర్, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, ఆలీ వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటిస్తోంది.

ప్రత్యేకమైన ప్రమోషన్.. పెరిగిన అంచనాలు

సాధారణంగా సినిమాల ప్రమోషన్స్ కోసం టీజర్లు, ట్రైలర్లు విడుదల చేయడం చూస్తుంటాం. కానీ, థియేటర్లలోనే ఇలా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సృష్టించడం అనేది టాలీవుడ్‌లో ఒక కొత్త ప్రయత్నం అని చెప్పవచ్చు. ఈ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచడమే కాకుండా, థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుదల తేదీని కూడా అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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