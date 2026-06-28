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రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' దర్శకుడితో సుమంత్ ప్రభాస్ కొత్త సినిమా!

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' వంటి సంచలన చిత్రంతో దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న సాయిలు కంపాటి, ఇప్పుడు తన రెండో ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించారు.

Srinivas Rao
Published on: 28 Jun 2026 3:57 PM IST
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి దర్శకుడితో సుమంత్ ప్రభాస్ కొత్త సినిమా!
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రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' దర్శకుడితో సుమంత్ ప్రభాస్ కొత్త సినిమా!

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' వంటి సంచలన చిత్రంతో దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న సాయిలు కంపాటి, ఇప్పుడు తన రెండో ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలో యంగ్ హీరో సుమంత్ ప్రభాస్‌ను కథానాయకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు టాలీవుడ్‌లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. వినూత్న కథాంశాలతో సాగే వీరిద్దరి కలయిక కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు.

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సక్సెస్ నేపథ్యం

తెలంగాణ గద్దర్ చలనచిత్ర పురస్కారాలను సొంతం చేసుకున్న 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' చిత్రం, తనదైన సహజమైన ప్రజెంటేషన్‌తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. అఖిల్ రాజ్ ఉద్దేమరి , తేజస్విని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆకట్టుకునే ప్రదర్శనను కనబరిచింది. తొలి ప్రయత్నంలోనే సాయిలు కంపాటి చూపించిన ప్రతిభకు ఈ సినిమా ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే పంథాలో ఆయన తన రెండో సినిమాను రూపొందించడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.

హీరో మార్పు..

ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, సాయిలు కంపాటి తన కొత్త చిత్రంలో సుమంత్ ప్రభాస్‌ను హీరోగా నటించమని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, గతంలో 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' కథ కూడా మొదట సుమంత్ ప్రభాస్‌కే ఆఫర్ చేయబడింది. అయితే, ఆ సమయంలో వరుసగా తెలంగాణ నేపథ్యంలో సినిమాలు చేయడం ఇష్టం లేక ఆయన ఆ ప్రాజెక్టును సున్నితంగా తిరస్కరించారు. కానీ, కథలోని బలమైన అంశాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఇద్దరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చినట్లుగా కనిపిస్తోంది.

తెలంగాణ నేపథ్యంలోనే మరో ప్రేమకథ

సాయిలు కంపాటి రూపొందించబోయే రెండో చిత్రం కూడా తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఒక అందమైన ప్రేమకథ అని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. సహజసిద్ధమైన సంభాషణలు, పల్లెటూరి వాతావరణం, భావోద్వేగాలతో కూడిన కథాంశం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. సుమంత్ ప్రభాస్ వంటి ప్రతిభావంతుడైన నటుడు ఈ సినిమాలో నటించడం ద్వారా, సినిమా స్థాయి మరింత పెరుగుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థలో..

ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని ఏషియన్ సునీల్, పుష్కూర్ రామ్మోహన్ రావు , భరత్ నారంగ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్.వి.సి.ఎల్.ఎల్.పి బ్యానర్ మీద అత్యంత భారీ స్థాయిలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించేందుకు నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. నిర్మాణ పరంగా ఎటువంటి రాజీ పడకుండా, అద్భుతమైన సాంకేతిక విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే వారి లక్ష్యం. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు , అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ కలయిక టాలీవుడ్‌లో ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

Sumanth PrabhasSaailu KaampatiRaju Weds RambaiTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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