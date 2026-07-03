ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో నిలిచిన రాజమౌళి పేరు..
SS Rajamouli: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళికి అంతర్జాతీయ వేదికలపై వరుసగా గౌరవాలు దక్కుతున్నాయి.
SS Rajamouli: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళికి అంతర్జాతీయ వేదికలపై వరుసగా గౌరవాలు దక్కుతున్నాయి. ఫ్రాన్స్లోని ప్రతిష్టాత్మక లూమియర్ మ్యూజియంలో ఆయనకు అరుదైన గౌరవం లభించింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన దర్శకులతో పాటు రాజమౌళి పేరును శాశ్వతంగా నిలిపేలా మ్యూజియం యాజమాన్యం చర్యలు తీసుకుంది. ఈ వార్త ప్రస్తుతం సినీ ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సినిమా పుట్టిన చోట రాజమౌళికి ఘన స్వాగతం
ఫ్రాన్స్లోని లయన్స్ నగరంలో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియాన్ని రాజమౌళి సందర్శించారు. అక్కడ ఆయన రూపొందించిన 'ఈగ', 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రాలను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించగా, ప్రేక్షకుల నుండి భారీ స్పందన లభించింది. కాన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్ థియరీ ఫ్రేమాక్స్ సమక్షంలో, సినిమా పుట్టిన వీధిగా పిలవబడే ఆ ప్రాంతంలో రాజమౌళికి ప్రత్యేక గౌరవ మర్యాదలు దక్కాయి. దర్శకుడిగా తన ప్రస్థానంలో ఇది మరచిపోలేని అనుభూతి అని రాజమౌళి భావోద్వేగంతో పేర్కొన్నారు.
గొప్ప దర్శకుల సరసన చోటు
మార్టిన్ స్కోర్సెసీ, క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్, క్వెంటిన్ టరాంటినో వంటి ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజ దర్శకుల పేర్లు ఉన్న 'ముర్ డెస్ సినీయాస్టెస్' (Mur des Cineastes) గోడపై రాజమౌళి పేరు ఉన్న పలకను ఏర్పాటు చేశారు. ఎర్రటి గుడ్డను తొలగించగానే తన పేరు కనిపించడంతో ఆయన ఒక్క క్షణం మౌనమయ్యారు. ఇలాంటి గొప్ప దర్శకుల సరసన తన పేరు ఉండటం పట్ల రాజమౌళి వినమ్రంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ జ్ఞాపకాన్ని తన జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటానని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.
అనెసీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో 'బాహుబలి' సందడి
అనెసీ అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో భాగంగా, రాజమౌళి తన 'బాహుబలి: ద ఎటర్నల్ వార్' చిత్రంలోని విశేషాలను ప్రదర్శించారు. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విభాగంలో ఎంపికైన ఈ ప్రాజెక్ట్, అంతర్జాతీయంగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్న భారతీయ యానిమేషన్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. రాజమౌళి తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ 'వారణాసి'కి సంబంధించిన ఒక చిన్న క్లిప్స్ కూడా అక్కడ ప్రదర్శించి ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను పెంచారు. మహేశ్ బాబు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.