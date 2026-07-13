అంచనాలను పెంచేసిన 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ట్రైలర్
Srinivasa Mangapuram: దర్శకుడు అజయ్ భూపతి తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'శ్రీనివాస మంగాపురం'.
Srinivasa Mangapuram: దర్శకుడు అజయ్ భూపతి తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'శ్రీనివాస మంగాపురం'. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలై ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని, రాశా తడాని జంటగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రం, జూలై 30, 2026న గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
ట్రైలర్ హైలైట్స్
ట్రైలర్ ప్రారంభం తిరుపతి నేపథ్యంలో శ్రీను, మంగ పాత్రల మధ్య సాగే స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథతో ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మొదలైంది. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. అయితే, సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబు, 'వెంకటప్పయ్య నాయుడు' పాత్రలో ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథ ఒక్కసారిగా మలుపు తిరుగుతుంది. తనదైన శైలిలో పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్, గంభీరమైన నటనతో మోహన్ బాబు స్క్రీన్పై అదరగొట్టారు. ప్రేమ కోసం తన ప్రియురాలిని కాపాడుకునే క్రమంలో శ్రీను ఎదుర్కొనే సంఘర్షణను, యాక్షన్ సన్నివేశాలను ట్రైలర్లో చాలా పవర్ఫుల్గా చూపించారు.
నటీనటుల ప్రదర్శన
తొలి చిత్రమే అయినా, జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని రొమాంటిక్ సీన్స్తో పాటు యాక్షన్ సీక్వెన్స్లలో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించారు. రాశా తడాని తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో మొదటి ఇంప్రెషన్ వేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక మోహన్ బాబు గారు ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా మారతారని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది.
టెక్నికల్ అంశాలు
అజయ్ భూపతి తనదైన ఇంటెన్సివ్ మేకింగ్ స్టైల్ను ఈ సినిమాలోనూ కొనసాగించారు. తిరుపతి అందాలను, యాక్షన్ సన్నివేశాలను కెమెరామెన్ చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. ముఖ్యంగా జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ట్రైలర్కు ప్రాణం పోసింది.
చందమామ కథలు బ్యానర్పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సి. అశ్వినీ దత్ సమర్పిస్తున్నారు. కథను రివీల్ చేయకుండానే, రొమాన్స్ , యాక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ కట్ చేసిన ఈ ట్రైలర్, సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. జూలై 30న థియేటర్లలో ఈ యాక్షన్ డ్రామా చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.