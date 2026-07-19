‘ఇంత ఇష్టమా’: ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ నుంచి మరో మెలోడీ ట్రీట్!
Intha Istama: తన వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న శ్రీ విష్ణు, ప్రస్తుతం ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ అనే పీరియడ్ విలేజ్ డ్రామాతో సిద్ధమవుతున్నారు.
Intha Istama: తన వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న శ్రీ విష్ణు, ప్రస్తుతం ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ అనే పీరియడ్ విలేజ్ డ్రామాతో సిద్ధమవుతున్నారు. జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుండి విడుదలైన రెండో పాట ‘ఇంత ఇష్టమా’ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తూ, సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచేసింది.
మధురమైన బాణీ, భావోద్వేగపూరిత సాహిత్యం
విజయ్ బుల్గానిన్ అందించిన సంగీతం ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఒక మధురమైన రొమాంటిక్ బల్లాడ్గా రూపొందిన ఈ పాట, విన్న కొద్దిసేపటికే మనసులో హత్తుకుంటుంది. సింగర్స్ లిప్సిక , రామ్ మిర్యాల తమ అద్భుతమైన గాత్రంతో పాటకు ప్రాణం పోశారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ రాసిన సాహిత్యం ఎంతో హృద్యంగా ఉండి, ప్రేమ యొక్క లోతును అందంగా ఆవిష్కరించింది.
శ్రీ విష్ణు, మహిమా నంబియార్ ఆకట్టుకునే కెమిస్ట్రీ
ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు తన లుక్స్ , చార్మ్తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నారు. కథానాయిక మహిమా నంబియార్ అందం, ఆమె నటన , హావభావాలు ప్రతి ఫ్రేమ్ను ఒక పెయింటింగ్ లాగా మార్చేశాయి. శ్రీ విష్ణు , మహిమల జంట వెండితెరపై ఎంతో సహజంగా, చూడముచ్చటగా కనిపిస్తోంది. పాటలోని విజువల్స్ , సంగీతం ఒకదానికొకటి తోడై ప్రేక్షకులకు విజువల్ ట్రీట్ అందిస్తున్నాయి.
నిర్మాణ విలువలు … అంచనాలు
కోన వెంకట్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సీత కర్నాటి, వెంకట కృష్ణ కర్నాటి నిర్మిస్తున్నారు. లిరికల్ వీడియోలో కనిపిస్తున్న నిర్మాణ విలువలు , సాంకేతిక నిపుణుల పనితనం, ఈ సినిమా ఎంత భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతుందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. శ్రీ విష్ణు ఖాతాలో ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ మరో విజయం కావడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు నమ్ముతున్నాయి. ఈ పీరియడ్ డ్రామా కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.