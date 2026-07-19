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‘ఇంత ఇష్టమా’: ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ నుంచి మరో మెలోడీ ట్రీట్!

Intha Istama: తన వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న శ్రీ విష్ణు, ప్రస్తుతం ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ అనే పీరియడ్ విలేజ్ డ్రామాతో సిద్ధమవుతున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 19 July 2026 2:35 PM IST
Intha Istama
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‘ఇంత ఇష్టమా’: ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ నుంచి మరో మెలోడీ ట్రీట్!

Intha Istama: తన వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న శ్రీ విష్ణు, ప్రస్తుతం ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ అనే పీరియడ్ విలేజ్ డ్రామాతో సిద్ధమవుతున్నారు. జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుండి విడుదలైన రెండో పాట ‘ఇంత ఇష్టమా’ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తూ, సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచేసింది.

మధురమైన బాణీ, భావోద్వేగపూరిత సాహిత్యం

విజయ్ బుల్గానిన్ అందించిన సంగీతం ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఒక మధురమైన రొమాంటిక్ బల్లాడ్‌గా రూపొందిన ఈ పాట, విన్న కొద్దిసేపటికే మనసులో హత్తుకుంటుంది. సింగర్స్ లిప్సిక , రామ్ మిర్యాల తమ అద్భుతమైన గాత్రంతో పాటకు ప్రాణం పోశారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ రాసిన సాహిత్యం ఎంతో హృద్యంగా ఉండి, ప్రేమ యొక్క లోతును అందంగా ఆవిష్కరించింది.

శ్రీ విష్ణు, మహిమా నంబియార్ ఆకట్టుకునే కెమిస్ట్రీ

ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు తన లుక్స్ , చార్మ్‌తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నారు. కథానాయిక మహిమా నంబియార్ అందం, ఆమె నటన , హావభావాలు ప్రతి ఫ్రేమ్‌ను ఒక పెయింటింగ్ లాగా మార్చేశాయి. శ్రీ విష్ణు , మహిమల జంట వెండితెరపై ఎంతో సహజంగా, చూడముచ్చటగా కనిపిస్తోంది. పాటలోని విజువల్స్ , సంగీతం ఒకదానికొకటి తోడై ప్రేక్షకులకు విజువల్ ట్రీట్ అందిస్తున్నాయి.

నిర్మాణ విలువలు … అంచనాలు

కోన వెంకట్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సీత కర్నాటి, వెంకట కృష్ణ కర్నాటి నిర్మిస్తున్నారు. లిరికల్ వీడియోలో కనిపిస్తున్న నిర్మాణ విలువలు , సాంకేతిక నిపుణుల పనితనం, ఈ సినిమా ఎంత భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతుందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. శ్రీ విష్ణు ఖాతాలో ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’ మరో విజయం కావడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు నమ్ముతున్నాయి. ఈ పీరియడ్ డ్రామా కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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