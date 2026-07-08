'దాదా' బయోపిక్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్.. 'ఇదే నాకు బెస్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్' అంటూ గంగూలీ భావోద్వేగం!
Dada: First-Look Poster Of Sourav Ganguly's Biopic Out. బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ జీవిత కథ వెండితెరపై తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే.
Dada: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ జీవిత కథ వెండితెరపై తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. 'దాదా: ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ' పేరుతో బయోపిక్ తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. గంగూలీ 54వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ పోస్టర్ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత రాజ్కుమార్ రావు ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 మే 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
'ఇదే నాకు బెస్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్':
ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదల అనంతరం స్పందించిన సౌరవ్ గంగూలీ.. తన పుట్టినరోజునే బయోపిక్ పోస్టర్ విడుదల కావడం ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపించిందని తెలిపారు. 'ప్రతి పుట్టినరోజు ప్రత్యేకమే. కానీ నా జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందుతున్న సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఈరోజే విడుదల కావడం ఈ పుట్టినరోజును మరింత చిరస్మరణీయంగా మార్చింది. ఇది నాకు దక్కిన అత్యుత్తమ బర్త్డే గిఫ్ట్' అని భావోద్వేగం చెందారు.
మళ్లీ తెరపై లార్డ్స్ బాల్కనీలో చారిత్రక సంబరం:
ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని 2002 నాట్వెస్ట్ ట్రోఫీ ఫైనల్ సంబరాన్ని మళ్లీ ఆవిష్కరించారు. లార్డ్స్ బాల్కనీలో షర్ట్ ఊపుతూ గంగూలీ చేసిన సెలబ్రేషన్ను రాజ్కుమార్ రావు అచ్చం అలాగే పునఃసృష్టించారు. నేపథ్యంలో భారత త్రివర్ణ పతాకం కనిపించేలా పోస్టర్ను డిజైన్ చేయడం అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
రాజ్కుమార్ రావుపై గంగూలీ ప్రశంసలు:
తన పాత్రను పోషిస్తున్న రాజ్కుమార్ రావును సౌరవ్ గంగూలీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. 'ఈ పోస్టర్ నా క్రికెట్ కెరీర్లోని అత్యంత మధురమైన క్షణాలను గుర్తు చేసింది. రాజ్కుమార్ ఈ పాత్ర కోసం ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు చిత్ర బృందం మొత్తం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. వచ్చే ఏడాది మే 14న ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో ఈ సినిమాను ఆస్వాదిస్తారని ఆశిస్తున్నాన' అని తెలిపారు.
భారత క్రికెట్కు దాదా అందించిన స్ఫూర్తి:
2000ల ప్రారంభంలో భారత జట్టును కొత్త దిశగా నడిపించిన కెప్టెన్గా సౌరవ్ గంగూలీ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. ఆయన నాయకత్వంలో భారత్ 2002 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని శ్రీలంకతో పంచుకుంది. 2003 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. 2002 నాట్వెస్ట్ ట్రోఫీని గెలుచుకుని చారిత్రక విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
అలాగే 2001లో ఆస్ట్రేలియా వరుస 15 టెస్టు విజయాలకు బ్రేక్ వేయడం, 2003-04లో ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ డ్రా చేయడం, 2004లో పాకిస్థాన్ గడ్డపై టెస్టు సిరీస్ గెలవడం వంటి ఎన్నో చారిత్రక విజయాలు గంగూలీ సారథ్యంలోనే సాధ్యమయ్యాయి. సౌరవ్ గంగూలీ క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని, ఆయన నాయకత్వం వెనుక ఉన్న పోరాటాన్ని వెండితెరపై చూపించనున్న ఈ బయోపిక్పై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.