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కొత్త ఇంట్లోకి శృతి హాసన్: ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో అదరగొట్టిన బ్యూటీ!

Shruti Haasan: సోషల్ మీడియాలో సాధారణ సెలబ్రిటీలకంటే భిన్నంగా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరుచుకున్న నటి శృతి హాసన్, ఎప్పుడూ తనదైన స్టైల్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు.

Srinivas Rao
Published on: 14 July 2026 10:49 AM IST
Shruti Haasan
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కొత్త ఇంట్లోకి శృతి హాసన్: ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో అదరగొట్టిన బ్యూటీ!

Shruti Haasan: సోషల్ మీడియాలో సాధారణ సెలబ్రిటీలకంటే భిన్నంగా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరుచుకున్న నటి శృతి హాసన్, ఎప్పుడూ తనదైన స్టైల్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. మోడ్రన్ లైఫ్ స్టైల్‌ను అనుసరిస్తూనే, తన మూలాలను, సంప్రదాయాలను ఏమాత్రం విస్మరించని శృతి, తాజాగా మరోసారి తన సంప్రదాయబద్ధమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరించారు. చెన్నైలో ఆమె కొనుగోలు చేసిన కొత్త ఫ్లాట్‌లో గృహప్రవేశ వేడుకను జరుపుకున్నారు.

గృహప్రవేశంలో శృతి సందడి..

ఈ ప్రత్యేక సందర్భానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వేడుకలో శృతి హాసన్ ఎంతో నిండుగా, సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వేడుకకు నందిని, రియా వంటి ఆమె సన్నిహిత మిత్రులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. చాలా ప్రశాంతంగా, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ గృహప్రవేశం చూస్తుంటే, శృతికి తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎంతటి సాదరత ఉందో అర్థమవుతుంది. ఈ వేడుకలో కమల్ హాసన్ కనిపించకపోయినప్పటికీ, శృతి తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ క్షణాలను ఎంతో ఆనందంగా గడిపారు.

ఆధునికత … సంప్రదాయాల సమ్మేళనం

హెవీ మెటల్ మ్యూజిక్, వైవిధ్యమైన ఫోటోలతో తన సోషల్ మీడియా ఫీడ్‌ను నింపే శృతి హాసన్, ఇలాంటి పండుగలు లేదా వేడుకల సమయంలో మాత్రం పూర్తిగా సంప్రదాయాల వైపు మళ్లుతుంటారు. ఆధునిక ప్రపంచంతో పోటీ పడుతూనే, తన సాంప్రదాయ విలువలపై ఆమె చూపిస్తున్న గౌరవం అభిమానులకు ఎంతో నచ్చుతుంది. కొత్త ఇంటికి మారిన శుభ సందర్భంలో, శృతి హాసన్‌కు నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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