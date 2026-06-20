Shankarabharanam: సినీ భగవద్గీత శంకరాభరణం... కళా విశ్వనాథుడి అభిషేకం
టాలీవుడ్ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన అద్భుత కావ్యం 'శంకరాభరణం'. 45 ఏళ్ల క్రితం విడుదలైన ఈ సినిమా సాధించిన రికార్డులు, ఆసక్తికరమైన వెండితెర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
Shankarabharanam: తెలుగు సినిమా చరిత్రను ‘శంకరాభరణం’కు ముందు, ఆ తర్వాత అని ఖచ్చితంగా విభజించవచ్చు. అప్పటివరకు కేవలం కమర్షియల్ ఫార్ములా, మాస్ మసాలా చిత్రాల వైపే పరిగెత్తిన టాలీవుడ్ను.. ఒకే ఒక్క సినిమా స్వచ్ఛమైన క్లాసిక్ వైపు మళ్లించింది. 1980 ఫిబ్రవరి 2న విడుదలైన ఈ చిత్రం, 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నా నేటికీ తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ఒక వెండితెర భగవద్గీతలా నిలిచిపోయింది. అసలు స్టార్ హీరోలు లేని, కేవలం 12 శాస్త్రీయ సంప్రదాయ పాటలతో కూడిన ఒక సినిమా అప్పట్లో ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టించిందో విశ్లేషించుకోవడం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి.
పురిటి నొప్పులు.. ఆపై బాక్సాఫీస్ సునామీ!
ఈ సినిమా నిర్మాణ ప్రకటన వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి. ఒక వేశ్య కూతురిని హీరోయిన్గా చూపించడం, పెద్దగా గుర్తింపు లేని జె.వి.సోమయాజులును హీరోగా పెట్టడంపై డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పెదవి విరిచారు. నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వరరావు ఎన్నో అనుమానాల మధ్యే సినిమాను థియేటర్లలోకి తెచ్చారు. మొదటి వారం వసూళ్లు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. హాళ్లు సగం కూడా నిండలేదు. కానీ, రెండవ వారం నుంచి ‘మౌత్ టాక్’ పెరిగింది. చివరకు ఎంతటి ప్రభంజనం సృష్టించిందంటే.. అప్పటి స్టార్ హీరోల సినిమాలకు వచ్చే రద్దీని తలపిస్తూ, ఈ చిత్రం ఏకంగా 365 రోజులకు పైగా థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమైంది.
పాత్రల వైశిష్ట్యం ... నటీనటుల జీవనం
ఈ చిత్రంలో కథ కంటే కూడా ‘శంకరశాస్త్రి’, ‘తులసి’ పాత్రలు సమాజానికి గొప్ప వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు నేర్పాయి. సంప్రదాయాన్ని, నమ్మిన విలువలను ప్రాణంగా భావించే గురువుగా శంకరశాస్త్రి నటన అద్వితీయం. కళను ఆరాధించే పవిత్రమైన మౌన యోగినిగా మంజు భార్గవి ఇందులో జీవించారు. ఆ పాత్ర పవిత్రతను కాపాడేందుకే ఆమె తర్వాత చాలా కాలం నటనకు దూరంగా ఉండటం విశేషం.
తెరవెనుక కొన్ని అద్భుత నిజాలు
మొదట ఈ కథను హీరో కృష్ణంరాజుకు వినిపించారు. కానీ తనకున్న మాస్ ఇమేజ్ వల్ల సినిమా పాడవుతుందేమోనని ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించడంతో ఈ పాత్ర సోమయాజులు గారిని వరించింది. కేవీ మహదేవన్ స్వరపరిచిన ఓంకారా నాదాను సంధానమౌ గానమూ, రాగం తానం పల్లవి, శంకరా నాదశరీరాపరా, దొరకునా ఇటువంటి సేవా వంటి పాటలను ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన గాత్రంతో అమృతంగా మార్చారు. వేటూరి సాహిత్యం, జంధ్యాల గారి కేవలం 25 పేజీల సంభాషణలు ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోశాయి. దేశ విదేశాల చలనచిత్రోత్సవాల్లో (ఫ్రాన్స్, రష్యా, ఇటలీ) ప్రదర్శితమై జాతీయ అవార్డులను కొల్లగొట్టిన శంకరాభరణం.. కేవలం ఒక సినిమా కాదు, తరాలు మారినా తరిగిపోని తెలుగు సంస్కృతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం.