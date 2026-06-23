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'రావు బహదూర్' ఓటీటీ డీల్ ఫిక్స్.. భారీ ధరకే!

Rao Bahadur: సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో వస్తున్న సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్'.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 10:48 AM IST
Rao Bahadur
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'రావు బహదూర్' ఓటీటీ డీల్ ఫిక్స్.. భారీ ధరకే!

Rao Bahadur: సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో వస్తున్న సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్'. ఇప్పటికే టీమ్ చేసిన బోల్డ్ కామెంట్స్‌తో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. రూ. 7 కోట్ల భారీ ధరకే ఈ ఒప్పందం కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.

మహేష్ బాబు అండతో..

సాధారణంగా చిన్న సినిమాలకు ఓటీటీ సంస్థల నుండి మంచి ఆఫర్లు రావడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కష్టతరంగా మారింది. అయితే, ఈ సినిమాకు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు , నమ్రతా శిరోద్కర్ నిర్మాతలుగా ఉండటంతో, సినిమా విడుదలకంటే ముందే నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుండి భారీ డీల్ దక్కడం విశేషం.

అంతేకాకుండా, థియేటర్లలో ఈ చిత్రం మంచి ప్రదర్శన కనబరిస్తే, అదనపు మొత్తం ఇచ్చేలా 'పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ క్లాజ్'ను కూడా ఒప్పందంలో చేర్చినట్లు సమాచారం. జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఏ+ఎస్ మూవీస్ , శ్రీ చక్ర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.

జూలై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు..

ఈ సినిమాలో దీపా థామస్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, వికాస్ ముప్పల, బాల పరాశర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాక , మాస్టర్ కిరణ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రచార కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా, జూలై 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

మహేష్ బాబు నిర్మాణ భాగస్వామ్యం , వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వ ప్రతిభ తోడవడంతో, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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