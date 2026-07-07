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రూ. 100 కోట్ల మార్కుకు చేరువలో 'మా ఇంటి బంగారం'!

నటి సమంతకు ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ఎంతో అద్భుతమైన సమయం నడుస్తోంది. ఆమె నటించి, స్వయంగా నిర్మించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ సినిమా అద్భుతమైన వసూళ్లతో చరిత్ర సృష్టించడమే కాకుండా, సమంత కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

Srinivas Rao
Published on: 7 July 2026 6:28 PM IST
Samantha
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రూ. 100 కోట్ల మార్కుకు చేరువలో 'మా ఇంటి బంగారం'!

సమంత: నటి సమంతకు ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ఎంతో అద్భుతమైన సమయం నడుస్తోంది. ఆమె నటించి, స్వయంగా నిర్మించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ సినిమా అద్భుతమైన వసూళ్లతో చరిత్ర సృష్టించడమే కాకుండా, సమంత కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ సక్సెస్ ఉత్సాహంతో పాటు, సమంత మాతృత్వపు మధుర క్షణాలను ఆస్వాదిస్తూ ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు

విడుదలైన మూడవ వారంలో కూడా ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రం థియేటర్లలో తన ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇతర కొత్త చిత్రాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శనతో ఈ సినిమా దూసుకుపోతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం 18 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹96.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇప్పుడు ₹100 కోట్ల మార్కును చేరుకోవడానికి ఈ చిత్రం అడుగు దూరంలో ఉంది. మహిళా ప్రధాన పాత్రతో వచ్చిన చిత్రాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమాగా ఇప్పటికే ఈ చిత్రం రికార్డు సృష్టించింది.

చిత్రబృందం … విశేషాలు

నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి రాజ్ నిడిమోరు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. సమంతతో పాటు గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత మంచాలే, గౌతమి , శ్రీముఖి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు అదనపు బలంగా నిలిచింది.

సమంత , రాజ్ నిడిమోరు తమ మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, ఈ సినిమా విజయం వారి జీవితంలో రెట్టింపు ఆనందాన్ని నింపింది. సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని, మాతృత్వ సెలవుల్లో ఉన్న సమంత, త్వరలోనే తిరిగి తన తదుపరి ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.

SamanthaNandini ReddyTollywoodBox Office CollectionMaa Inti Bangaram
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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