బేబీ బంప్తో సమంత జిమ్ వర్కవుట్ వీడియో చూశారా?
Samantha: టాలీవుడ్ అగ్రనటి సమంత జూన్ నెలలోని మధుర జ్ఞాపకాలను తన అభిమానులతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.
Samantha: టాలీవుడ్ అగ్రనటి సమంత జూన్ నెలలోని మధుర జ్ఞాపకాలను తన అభిమానులతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. "జూన్ ఒక ఫెయిరీ టేల్లా గడిచింది" అంటూ ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఈ పోస్ట్లో సమంత తన దైనందిన జీవితంలోని వివిధ అంశాలను ప్రతిబింబించేలా చిత్రాలను జతచేశారు.
జిమ్ వీడియోపై ఆసక్తి
సమంత షేర్ చేసిన క్లిప్స్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైనది ఆమె జిమ్లో వర్కవుట్ చేస్తున్న వీడియో. ఇందులో ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపిస్తుండటం అభిమానులకు మరింత ఉత్కంఠను కలిగించింది. ఈ పోస్ట్పై స్పందించిన నటి అనన్య పాండే ‘సామ్’ అని కామెంట్ చేస్తూ తన అభిమానాన్ని చాటుకుంది. సంప్రదాయ దుస్తులు, పెంపుడు శునకాలతో గడిపిన క్షణాలు, వెల్నెస్ ట్రిప్, పుస్తకాలు ఇలా ప్రతి ఫొటో ఆమె జీవితంలోని సంతోషకరమైన కోణాలను ఆవిష్కరించాయి. కొన్ని ఫొటోల్లో ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కూడా కనిపించడం విశేషం.
ప్రసూతి సెలవుల వైపు అడుగులు
ఇటీవల ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా విజయోత్సవ వేడుకల్లో సమంత కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ సినిమా పనులు ముగిసిన తర్వాత కొంతకాలం పాటు ప్రసూతి సెలవులు తీసుకుంటానని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ విశ్రాంతి అనంతరం, మళ్లీ కొత్త ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రకటనతో ఆమె త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్నారన్న వార్తలకు అధికారిక ముద్ర పడింది.
డిసెంబర్లో శుభవార్త!
గత ఏడాది డిసెంబర్లో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్న సమంత, ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవలి కాలంలో సినిమా కార్యక్రమాల్లో సమంత గర్భవతిగా కనిపిస్తున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రస్తుతం తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని సమంత ఎంతో ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తున్నట్లు ఆమె పోస్ట్లు చెబుతున్నాయి. సమంత తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల అటు అభిమానులు, ఇటు సినీ ప్రముఖులు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.