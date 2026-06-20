తల్లి కాబోతున్న సమంత.. బేబీ బంప్తో సామ్!
Samantha: 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో అద్భుతమైన విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న ప్రముఖ కథానాయిక సమంత, అభిమానులకు త్వరలో మరో తీపికబురు అందించనున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి సినీ వర్గాలు.
Samantha: 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో అద్భుతమైన విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న ప్రముఖ కథానాయిక సమంత, అభిమానులకు త్వరలో మరో తీపికబురు అందించనున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి సినీ వర్గాలు. గత కొన్ని రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో సమంత గర్భవతి అంటూ వార్తలు విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి.
ఈ అగ్రతార త్వరలోనే మాతృత్వపు మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించబోతున్నారనే విషయం ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. ఈ వార్తతో ఆమె అభిమానులు ఎంతో సంబరపడిపోతున్నారు.
విజయోత్సవ వేడుకల్లో బయటపడిన అసలు విషయం
సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం ఇటీవల విడుదలై ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్ర విజయానందాన్ని పంచుకునేందుకు చిత్రబృందం ఏర్పాటు చేసిన విజయోత్సవ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్న తీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె మాతృత్వపు కళతో, గర్భవతిగా స్పష్టంగా కనిపించారని సమాచారం. అప్పటి నుంచే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ వార్త దావానలంలా వ్యాపించింది.
ఆమె సన్నిహిత వర్గాలను సైతం ఈ విషయంపై ఆరా తీయగా.. వారు కూడా ఈ వార్తలను ధృవీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ, సమంత గానీ, ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు గానీ ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. అభిమానులు మాత్రం ఈ శుభవార్తను స్వయంగా ఎప్పుడు చెబుతారా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
దర్శకుడితో ఏడు అడుగుల బంధం
ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత వివాహం గత ఏడాది అత్యంత వైభవంగా జరిగిన సంగతి విదితమే. కోయంబత్తూరులోని ప్రసిద్ధ ఈశా యోగా కేంద్రంలో, పూర్తి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో, భూతశుద్ధి వివాహ విధానంలో వీరు ఒక్కటయ్యారు. అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక అప్పట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ది ఫ్యామిలీమ్యాన్ రెండవ భాగం', అలాగే 'సిటడెల్: హనీ బన్నీ' వెబ్ సిరీస్ కోసం కలిసి పనిచేస్తున్న సమయంలోనే వీరిద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది. వృత్తిపరమైన పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారి, ఆ తర్వాత పెద్దల అంగీకారంతో మూడు ముళ్ల బంధంగా పరిణమించింది. వివాహం తర్వాత ఇద్దరూ తమ వృత్తిపరమైన జీవితాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.
వృత్తిపరంగానూ కలిసే ప్రయాణం
వివాహ బంధంతో మాత్రమే కాకుండా వృత్తిపరంగా కూడా ఈ జంట కలిసి అడుగులు వేస్తోంది. ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి ఈ కలయికే ప్రధాన బలం. ఈ చిత్రానికి రాజ్ నిడుమోరు అద్భుతమైన కథను అందించగా, స్వయంగా సమంత తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన 'ట్రాలాలా మూవీస్' పతాకంపై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
ఈ చిత్రం సాధించిన ఘనవిజయం వారిద్దరి సమష్టి కృషికి దర్పణంగా నిలిచింది. ఒకపక్క వృత్తిపరమైన విజయాలను ఆస్వాదిస్తూనే, మరోపక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అత్యంత మధురమైన ఘట్టంలోకి వీరు అడుగుపెట్టబోతున్నారని వస్తున్న వార్తలు ఇటు సినీ వర్గాల్లో, అటు అభిమానుల్లో సంతోషాన్ని నింపుతున్నాయి.
అభిమానుల ఉత్కంఠ
కథానాయికగా దశాబ్దానికి పైగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్న ఈ అగ్రతార, ఇప్పుడు తన జీవితంలో మరో కీలకమైన మజిలీకి చేరుకోవడం పట్ల నెటిజన్లు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ ముద్దుగుమ్మ గురించిన చర్చలే ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి.
భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ సినీ రంగంలో తమదైన ముద్ర వేస్తూనే, కుటుంబ జీవితానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం నిజంగా అభినందనీయం. ఏదేమైనప్పటికీ, ఈ శుభవార్తపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు అభిమానుల నిరీక్షణ ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.