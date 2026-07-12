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చరిత్ర సృష్టించిన సమంత: రూ. 100 కోట్ల క్లబ్‌లో ‘మా ఇంటి బంగారం’!

Maa Inti Bangaaram: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

Srinivas Rao
Published on: 12 July 2026 4:04 PM IST
Maa Inti Bangaaram
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చరిత్ర సృష్టించిన సమంత: రూ. 100 కోట్ల క్లబ్‌లో ‘మా ఇంటి బంగారం’!

Maa Inti Bangaaram: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. విడుదలై 24 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, రూ. 100 కోట్ల మార్కును అధిగమించి టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది.

టాలీవుడ్ చరిత్రలో తొలిసారి..

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక కథానాయిక ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం, రూ. 100 కోట్ల వసూళ్లను సాధించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ భారీ విజయంతో సమంత తన సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. ఈ ఘనత భవిష్యత్తులో వచ్చే మహిళా ప్రధాన చిత్రాలకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారనుంది.

సక్సెస్ వెనుక ఉన్న బృందం..

ఈ చిత్రాన్ని సమంత తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ ‘ట్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’ బ్యానర్‌పై ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ప్రముఖ దర్శకులు రాజ్ నిడిమోరు ఈ చిత్రానికి సృష్టికర్తగా వ్యవహరించగా, సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించారు. బలమైన కథనం, ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న సానుకూల స్పందనతో ‘మా ఇంటి బంగారం’ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది.

SamanthaMaa Inti BangaaramNandini ReddyTralala Moving PicturesTollywoodBox Office RecordRs 100 Crore Club
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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