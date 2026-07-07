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రామ్ పోతినేని #RAPO23లో సామ్ సి.ఎస్ మ్యూజిక్!

టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటుడిగానే కాకుండా, ఇప్పుడు దర్శకుడిగా కూడా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు.

Srinivas Rao
Published on: 7 July 2026 9:18 PM IST
రామ్ పోతినేని #RAPO23లో సామ్ సి.ఎస్ మ్యూజిక్!
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టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటుడిగానే కాకుండా, ఇప్పుడు దర్శకుడిగా కూడా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన దర్శకత్వంలో రాబోతున్న తొలి చిత్రం '#RAPO23' షూటింగ్ ఇటీవల పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

సంగీత దర్శకుడిగా సామ్ సి.ఎస్

ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తాజాగా చిత్రబృందం ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సామ్ సి.ఎస్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ చిత్రబృందం ఒక ప్రత్యేకమైన గ్లింప్స్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ప్రేక్షకులను మెప్పించడానికి రామ్ పోతినేని ప్రతి అంశంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

భారీ నిర్మాణ విలువలు … సాంకేతిక బృందం

ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని రామ్ పోతినేని తండ్రి కృష్ణ పోతినేని గారు 'రాపో సినిమాటిక్స్' బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా నాణ్యతలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ స్థాయిలో చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా బలంగా నిలుస్తున్నారు. ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు తిరు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తుండగా, యాక్షన్ సన్నివేశాలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించేందుకు స్టార్ ఫైట్ మాస్టర్ పీటర్ హెయిన్ పనిచేస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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