కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన రోషన్ కనకాల
రోషన్ కనకాల తన మూడవ చిత్రంతో కొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమయ్యారు. విభిన్నమైన కథాంశాలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఆయన సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ జానర్ను ఎంచుకున్నారు
యువ నటుడు రోషన్ కనకాల తన మూడవ చిత్రంతో సరికొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమయ్యారు. విభిన్నమైన కథాంశాలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ఆయన సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ జానర్ను ఎంచుకున్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఊహకందని మర్మమైన ప్రపంచంలో సాగే ఈ కథాచిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త దృశ్యకావ్యాన్ని అందించబోతోంది.
సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రపంచంలోకి ప్రయాణం
దర్శకుడు వి.ఐ. ఆనంద్ అందించిన కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం' వంటి వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించిన ఆనంద్, ఈసారి సైన్స్ ఫిక్షన్ , ఫాంటసీ అంశాలను మిళితం చేస్తూ ఒక అద్భుతమైన కథను సిద్ధం చేశారు. ఈ చిత్రం కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా, ప్రేమ , మిస్టరీ కలగలిసిన ఒక నూతన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించనుంది. ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని చిత్ర యూనిట్ నమ్మకంగా చెబుతోంది.
కొత్త దర్శకుడు - సరికొత్త పరిచయం
ఈ చిత్రంతో విజయ్ కె. కమిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. గతంలో వి.ఐ. ఆనంద్ వద్ద ప్రధాన సహాయ దర్శకుడిగా, సంభాషణల రచయితగా పని చేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'డిస్కో రాజా' వంటి చిత్రాలకు తన వంతు సహకారం అందించారు. దర్శకుడిగానే కాకుండా, ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే , సంభాషణలు కూడా విజయ్ సమకూర్చడం విశేషం. ఆయన అనుభవం ఈ చిత్రానికి పెద్ద బలం కానుంది.
ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా ప్రారంభం
హైదరాబాద్లోని కాకతీయ హిల్స్ ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. హీరో నిఖిల్ ముహూర్తపు షాట్కు క్లాప్ కొట్టగా, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కె.కె. సెంథిల్ కుమార్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. వి.ఐ. ఆనంద్ స్క్రిప్ట్ను చిత్ర బృందానికి అందించడంతో పాటు, మొదటి షాట్ను స్వయంగా దర్శకత్వం వహించి యూనిట్ను ఉత్సాహపరిచారు.
నటీనటులు … నిర్మాణం
ఈ చిత్రంలో మలయాళ నటి గహజీ కథానాయికగా తెలుగు తెరకు పరిచయమవుతున్నారు. వీరితో పాటు హాస్య నటుడు సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. గుత్తా ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై బాలాజీ గుత్తా, కౌశిక్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కమలాకర్ ఫిలిం కార్పొరేషన్ సహకారంతో భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. భావోద్వేగాలు, ఊహించని మలుపులు , అద్భుతమైన సాంకేతిక విలువలతో, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఒక పరిపూర్ణమైన థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించనుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించేందుకు నిర్మాతలు సిద్ధమవుతున్నారు.