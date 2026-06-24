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రిపోర్టర్‌కు క్లాస్ పీకిన రితేష్ దేశ్‌ముఖ్.. ఏం జరిగిందంటే?

Ritesh Deshmukh: నెట్‌ఫ్లిక్స్ రాబోయే రియాలిటీ షో 'లాక్ అప్' లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్న రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, ఫరా ఖాన్ హాజరయ్యారు.

Srinivas Rao
Published on: 24 Jun 2026 2:45 PM IST
Ritesh Deshmukh
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రిపోర్టర్‌కు క్లాస్ పీకిన రితేష్ దేశ్‌ముఖ్.. ఏం జరిగిందంటే?

Short News

Ritesh Deshmukh: నెట్‌ఫ్లిక్స్ రాబోయే రియాలిటీ షో 'లాక్ అప్' లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్న రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, ఫరా ఖాన్ హాజరయ్యారు. అయితే, మీడియా సమావేశం సమయంలో ఒక రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు రితేష్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగింది?

మీడియా సమావేశంలో భాగంగా ఒక రిపోర్టర్ రితేష్‌ను ఉద్దేశించి, "మీకు అత్యంత సన్నిహితులైన సల్మాన్ ఖాన్ , సంజయ్ దత్‌లను లాక్ అప్‌లోకి తీసుకువచ్చే ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా? ఒకవేళ వస్తే మీరు వారికి ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తారు?" అని ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్న వినగానే రితేష్ ముఖంలో తీవ్ర అసహనం కనిపించింది.

దీనిపై రితేష్ గంభీరమైన స్వరంతో, "మొదటగా, మీ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చి దాన్ని సమర్థించుకోవాలని నేను అనుకోవడం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఆ రిపోర్టర్ వెనక్కి తగ్గకుండా అది కేవలం ఒక సాధారణ ప్రశ్న మాత్రమేనని, సమాధానం చెప్పాలని పట్టుబట్టారు.

దీంతో రితేష్ అసహనానికి లోనై, "నేను వారిని షోలోకి తీసుకురాను, ఎందుకంటే నా పని హోస్టింగ్ చేయడం మాత్రమే. షోలోకి ఎవరు వస్తారనే విషయంపై నాకు అవగాహన లేదు. హోస్ట్‌లుగా మేము అతిథులు వచ్చినప్పుడు వారితో మాట్లాడుతాము అంతే" అని కచ్చితమైన సమాధానం ఇచ్చారు.

లాక్ అప్ షో వివరాలు

ఈ ఈవెంట్‌లో రితేష్, ఫరా ఖాన్‌తో పాటు పమేలా సరీనా, శివాంగి జోషి, రామ్ కపూర్ వంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ షోకి నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. జూన్ 27 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ షో ప్రసారం కానుంది. ప్రతి వారం శనివారం నుండి బుధవారం వరకు కొత్త ఎపిసోడ్లు అందుబాటులో ఉంటాయని నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ తన పని పట్ల ఎంత నిబద్ధతతో ఉన్నారో ఈ సంఘటన మరోసారి నిరూపించింది. షో హోస్ట్‌గా తన పరిమితులు ఏమిటో ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏది ఏమైనా, ఈ ఘటన ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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