కంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఆగని రణ్బీర్...
Ranbir Kapoor: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం కంటి సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, తాను ఇచ్చిన మాట కోసం వెనక్కి తగ్గడం లేదు.
Ranbir Kapoor: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం కంటి సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, తాను ఇచ్చిన మాట కోసం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరుకానున్నారు. ఢిల్లీలో జరగనున్న ఈ వేడుక కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కష్టాల్లోనూ క్రమశిక్షణ.. రణ్బీర్ అంకితభావం!
నిర్మాణ దశ నుంచే భారీ అంచనాలను సొంతం చేసుకున్న 'రామాయణం' చిత్రం నుంచి ట్రైలర్ను విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమైంది. అయితే, రణ్బీర్ కపూర్కు కంటికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఆయన తన కుమార్తె రాహా కపూర్ నుండి ఈ ఇన్ఫెక్షన్కు గురయ్యారని సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తండ్రిగా తన బాధ్యతను నెరవేరుస్తూనే, సినిమా పట్ల తనకున్న నిబద్ధతను చాటుకుంటూ, రణ్బీర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. జాగ్రత్తగా ఉండటంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన నల్ల కళ్లద్దాలను ధరించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
సెన్సార్ బోర్డు నుంచి 'యూ' సర్టిఫికేట్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్ర ట్రైలర్కు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సిబిఎఫ్సి) 'యూ' సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేసింది. దీనివల్ల అన్ని వయసుల వారు ఈ ట్రైలర్ను వీక్షించవచ్చు. మేకర్స్ రెండు వెర్షన్లలో ట్రైలర్ను సిద్ధం చేశారు. ఒకటి 4 నిమిషాల 15 సెకన్లు, మరొకటి 4 నిమిషాల నిడివితో రూపొందించబడ్డాయి. ఈ ట్రైలర్ విడుదల ద్వారా సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలు ఊపందుకోనున్నాయి. ప్రేక్షకులకు సినిమా స్థాయిని తెలియజేసేలా ఈ ట్రైలర్ను రూపొందించారని చిత్రబృందం వెల్లడించింది.
భారీ తారాగణం.. అంచనాలకు తగ్గట్టుగా!
నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తుండగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా , రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకులు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ , హన్స్ జిమ్మర్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా విడుదల కానున్న ఈ కావ్యంలో, మొదటి భాగం దీపావళి 2026 నాటికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానుంది. భారతీయులందరూ గర్వించదగ్గ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా తెలిపారు. ఢిల్లీలో జరగబోయే ఈ ట్రైలర్ వేడుక భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకనుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.