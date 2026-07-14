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అయోధ్య తర్వాత పుణె.. రణబీర్ కపూర్ భారీ ల్యాండ్ డీల్

Ranbir Kapoor: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మరో భారీ పెట్టుబడి పెట్టారు.

Srinivas Rao
Published on: 14 July 2026 12:43 PM IST
Ranbir Kapoor
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అయోధ్య తర్వాత పుణె.. రణబీర్ కపూర్ భారీ ల్యాండ్ డీల్

Ranbir Kapoor: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మరో భారీ పెట్టుబడి పెట్టారు. పుణె సమీపంలోని ముల్షి ప్రాంతంలో దాదాపు 25 ఎకరాల భూమిని ఆయన కొనుగోలు చేశారు. ఈ డీల్ విలువ దాదాపు రూ. 16.5 కోట్లుగా ఉంటుందని సమాచారం. పింప్రి గ్రామంలోని నాలుగు పక్కపక్కనే ఉన్న భూములను ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 30న పూర్తయినట్లు తెలిసింది.

అయోధ్యలోనూ స్థలం..

రణబీర్ కపూర్ రియల్ ఎస్టేట్ వైపు మొగ్గు చూపడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఆయన అయోధ్యలోని సరయూ నది ఒడ్డున ఉన్న 'ది సరయూ' అనే లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్‌లో 2134 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని రూ. 3.3 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. ఈ పెట్టుబడి గురించి మాట్లాడుతూ, "అయోధ్య నన్ను ఎంచుకుంది. మన చరిత్ర, సంస్కృతిలో భాగమైన ఈ ప్రదేశంలో స్థలం తీసుకోవడం నా కుటుంబానికి ఒక వారసత్వంగా భావిస్తున్నాను" అని రణబీర్ పేర్కొన్నారు.

వరుస భారీ చిత్రాలతో రణబీర్ బిజీ

వృత్తిపరంగా రణబీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం తన రాబోయే రెండు భారీ చిత్రాలపై దృష్టి పెట్టారు. నవంబర్‌లో నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పౌరాణిక చిత్రం 'రామాయణం పార్ట్ 1'లో ఆయన కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో సాయి పల్లవి, యశ్, సన్నీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అలాగే, 2027 ప్రారంభంలో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్‌తో కలిసి నటించిన 'లవ్ & వార్' చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. చివరిగా ఆయన 2023లో సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'యానిమల్' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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