Ramya Krishnan: ఏపీ సీఎంగా రమ్యకృష్ణ
Ramya Krishnan: నటనకు నిలువుటద్దం రమ్యకృష్ణ… ఏ పాత్ర చేసినా అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేయడం ఆమె ప్రత్యేకత.
Ramya Krishna: నటనకు నిలువుటద్దం రమ్యకృష్ణ… ఏ పాత్ర చేసినా అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేయడం ఆమె ప్రత్యేకత. తాజాగా ఆమె మరో ఆసక్తికరమైన రాజకీయ చిత్రంలో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. రతన్ రిషి దర్శకత్వంలో వస్తున్న పొలిటికల్ డ్రామా 'క్వీన్'లో, రమ్యకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి 'లక్ష్మీ ప్రణతి'గా కనిపించబోతున్నారు. ఈ వార్త తెలియగానే సినిమాపై అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి.
వాస్తవ ఘటనల స్ఫూర్తితో..
నిజ జీవిత సంఘటనల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, రచయితలు అల్లిన కల్పిత కథే ఈ 'క్వీన్'. 2006 నుంచి 2010 మధ్య కాలంలో సాగే ఈ రాజకీయ కథాంశంలో, అధికార రాజకీయాలతో పాటు నేటి సమాజానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక అంశాలను, స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథను కూడా దర్శకుడు చూపించబోతున్నారు. సినిమాలో రమ్యకృష్ణ పాత్రే హైలైట్ కానుందని, ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ చిత్రానికి కొత్త బలాన్ని ఇస్తుందని మేకర్స్ చాలా నమ్మకంగా చెబుతున్నారు.
తారాగణం ప్రత్యేకతలు..
ఈ చిత్రంతో సోషల్ మీడియా స్టార్ ఈఆర్ యామిని హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఇక డెప్త్ ఉన్న పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే 'డైలాగ్ కింగ్' సాయికుమార్ ఇందులో హీరోయిన్ తండ్రిగా నటిస్తున్నారు. విలన్లగా అజయ్ ఘోష్, కాలకేయ ప్రభాకర్.. అలాగే తనికెళ్ల భరణి, నవీన్ బెత్తిగంటి వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారు. వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్పై వస్తున్న ఈ సినిమాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
సీఎం పాత్రలో మరోసారి..
రమ్యకృష్ణకు ఇలాంటి రాజకీయ నాయకురాలి పాత్రలు కొత్తేమీ కాదు. గతంలో 'క్వీన్' వెబ్ సిరీస్లో జయలలిత తరహా పాత్రలో ఆమె చూపిన నటన ప్రేక్షకులకు ఇప్పటికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరోసారి సీఎం పాత్రలో ఆమె ఏ స్థాయిలో మెప్పిస్తారో చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. మరి, ఈ రాజకీయ 'క్వీన్' వెండితెరపై ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి!