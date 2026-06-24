నా కూతురు నన్ను అలా పిలుస్తుంది.. రామ్ చరణ్
Ram Charan: హైదరాబాద్లో జరిగిన 'పెద్ది' విజయ వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనగా, రామ్ చరణ్ తనదైన శైలిలో సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు.
Ram Charan: హైదరాబాద్లో జరిగిన 'పెద్ది' విజయ వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనగా, రామ్ చరణ్ తనదైన శైలిలో సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు. ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న అమితమైన ప్రేమ తన జీవితంలోనే మర్చిపోలేనిదని, చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ తనను 'పెద్ది' అని పిలవడం ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తోందని చరణ్ భావోద్వేగంతో తెలిపారు.
నా జీవితాన్ని మార్చేసిన సినిమా
ఈ సినిమా విజయం తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రత్యేకం అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. సాధారణంగా విజయాలు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి కానీ, 'పెద్ది' సినిమా తనకు మరెవరో ఇవ్వని ఆత్మీయతను ఇచ్చిందని ఆయన వెల్లడించారు. తన ముద్దుల కుమార్తె క్లీన్ కారా కూడా తనను 'పెద్ది నాన్న' అని పిలవడం మొదలుపెట్టిందని చరణ్ సరదాగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రేక్షకులందరూ రామ్ చరణ్ కంటే 'పెద్ది' అనే పేరుతో పిలవడం ఈ చిత్రానికి లభించిన అతిపెద్ద విజయం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సుకుమార్, బుచ్చిబాబుల కృషికి కృతజ్ఞతలు
ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాకు చరణ్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సుకుమార్ గారు బుచ్చిబాబును పరిచయం చేయడం వల్లే ఈ అద్భుతమైన కథ తనకు దక్కిందని ఆయన అన్నారు. తండ్రితో చర్చించలేని విషయాలను సుకుమార్ గారితో పంచుకుంటానని, ఆయన తనకు ఒక ఉపాధ్యాయుడిలా మార్గనిర్దేశం చేస్తారని చరణ్ గౌరవపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఒక విద్యార్థిని ఎలాగైతే ఒక గురువు తీర్చిదిద్దుతారో, అలా తనను సుకుమార్ గారు ఈ సినిమా కోసం సిద్ధం చేశారని ఆయన వెల్లడించారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఒక అద్భుతం
సినిమాలోని సంగీతం ప్రాణం పోసిందని, ముఖ్యంగా రెండవ భాగంలో ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన బాణీలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయని చరణ్ కొనియాడారు. రెహమాన్ గారి నిబద్ధత, ఆయన చూపిన శ్రద్ధ సినిమా స్థాయిని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిందని చరణ్ ప్రశంసించారు. ఆయనకు సెల్యూట్ చేస్తూ, రెహమాన్ గారి సేవలు ఎప్పటికీ మరచిపోలేమని అన్నారు.
అధికారులకు, సహనటులకు ధన్యవాదాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు, ముఖ్యమంత్రులకు సహకారం అందించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ సినిమాలో భాగస్వామిగా ఉన్న జాన్వీ కపూర్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పిన చరణ్, 'హలో' పాటలో ప్రత్యేకంగా కనిపించిన శృతి హాసన్ కష్టాన్ని అభినందించారు. మొత్తం చిత్ర బృందం సమష్టి కృషితోనే ఈ విజయం సాధ్యమైందని రామ్ చరణ్ ముగించారు.