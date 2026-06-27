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Ram Charan: యూకేలో రామ్ చరణ్ సందడి

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

Srinivas Rao
Published on: 27 Jun 2026 11:50 AM IST
Ram Charan
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Ram Charan: యూకేలో రామ్ చరణ్ సందడి

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతూ, ఈ చిత్రం తాజాగా 400 కోట్ల రూపాయల మార్కును అధిగమించింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది.

భారీ వసూళ్లతో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న 'పెద్ది'

విడుదలైనప్పటి నుండి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న 'పెద్ది', కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో కూడా రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లను సాధించింది. సుకుమార్ రైటింగ్స్ , మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వంటి సంస్థలు భాగస్వామ్యం కావడంతో, సినిమా ప్రమోషన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలంగా జరిగాయి. దీని ఫలితంగానే, తక్కువ సమయంలోనే ఈ చిత్రం 400 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది .

అభిమానుల సంబరాలు.. యూకేలో ఘనంగా సెలబ్రేషన్స్

సినిమా సాధించిన ఈ ఘనవిజయాన్ని పురస్కరించుకుని, రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం యూకే పర్యటనలో ఉన్నారు. లండన్‌లోని సినీవరల్డ్, హౌన్స్‌లో నేడు జరగనున్న స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ కోసం అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. రామ్ చరణ్ స్వయంగా ఈ వేడుకలో పాల్గొని, అభిమానులతో కలిసి తన సంతోషాన్ని పంచుకోనున్నారు. ఈ సినిమా సక్సెస్‌ను మెగా అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున వేడుకలుగా జరుపుకుంటున్నారు.

దర్శకుడి ప్రతిభకు దక్కిన ఫలితం

దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ఎంచుకున్న కథాంశం , రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన నటన ఈ భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. జాతీయ స్థాయిలో కూడా చర్చనీయాంశమైన ఈ చిత్రాన్ని, ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లోనే ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలిచిందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' దూకుడు ఇంకా కొనసాగుతోంది, రాబోయే రోజుల్లో ఈ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Ram CharanPeddiBuchi Babu SanaUK Promotions
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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