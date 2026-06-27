Ram Charan: యూకేలో రామ్ చరణ్ సందడి
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతూ, ఈ చిత్రం తాజాగా 400 కోట్ల రూపాయల మార్కును అధిగమించింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది.
భారీ వసూళ్లతో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న 'పెద్ది'
విడుదలైనప్పటి నుండి పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతున్న 'పెద్ది', కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో కూడా రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లను సాధించింది. సుకుమార్ రైటింగ్స్ , మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వంటి సంస్థలు భాగస్వామ్యం కావడంతో, సినిమా ప్రమోషన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలంగా జరిగాయి. దీని ఫలితంగానే, తక్కువ సమయంలోనే ఈ చిత్రం 400 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది .
అభిమానుల సంబరాలు.. యూకేలో ఘనంగా సెలబ్రేషన్స్
సినిమా సాధించిన ఈ ఘనవిజయాన్ని పురస్కరించుకుని, రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం యూకే పర్యటనలో ఉన్నారు. లండన్లోని సినీవరల్డ్, హౌన్స్లో నేడు జరగనున్న స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ కోసం అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. రామ్ చరణ్ స్వయంగా ఈ వేడుకలో పాల్గొని, అభిమానులతో కలిసి తన సంతోషాన్ని పంచుకోనున్నారు. ఈ సినిమా సక్సెస్ను మెగా అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున వేడుకలుగా జరుపుకుంటున్నారు.
దర్శకుడి ప్రతిభకు దక్కిన ఫలితం
దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ఎంచుకున్న కథాంశం , రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన నటన ఈ భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. జాతీయ స్థాయిలో కూడా చర్చనీయాంశమైన ఈ చిత్రాన్ని, ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలిచిందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' దూకుడు ఇంకా కొనసాగుతోంది, రాబోయే రోజుల్లో ఈ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.