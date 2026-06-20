రామ్ చరణ్ గారాల పట్టి క్యూట్ లుక్: ఫ్యాన్స్ని ఫిదా చేస్తున్న క్లిన్ కారా!
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ప్రముఖ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ఉపాసన కొణిదెల దంపతుల గారాల పట్టి క్లీంకార కొణిదెల.
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ప్రముఖ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ఉపాసన కొణిదెల దంపతుల గారాల పట్టి క్లీంకార కొణిదెల. ఎంతోకాలంగా ఈ చిన్నారి ముఖాన్ని చూడాలని వేచి చూస్తున్న అభిమానుల కల ఎట్టకేలకు నెరవేరింది. క్లీంకార మూడవ పుట్టినరోజు వేడుకలను పురస్కరించుకుని, ఉపాసన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిన్నారి ఫోటోను పంచుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
అభిమానుల నిరీక్షణకు తెర
రామ్ చరణ్ , ఉపాసన దంపతులకు కుమార్తె జన్మించినప్పటి నుండి, ఆమెను చూడాలని మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ముఖ్యంగా చిన్నారి ఫోటోలు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయా అని అందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ప్రైవసీని గౌరవిస్తూ ఇంతకాలం ఆమె ఫోటోలను వీరు దూరంగా ఉంచారు. తాజాగా క్లీంకార మూడవ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వేళ, అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఈ మెగా దంపతులు.
వైరల్ అవుతున్న ముచ్చటైన ఫోటో
ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉపాసన పంచుకున్న ఫోటో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో రికార్డు స్థాయి వ్యూస్తో వైరల్గా మారింది. ఈ ఫోటోలో రామ్ చరణ్, ఉపాసన ఇరువైపులా క్లీంకారను ఎత్తుకుని నిలబడగా, చిన్నారి క్లీంకార ఎంతో ముద్దుగా, చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించింది. మెగా వారసురాలిని చూడగానే అభిమానులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. తమ ఆనందాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తూ చిన్నారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా కురిపిస్తున్నారు.
ఆనందంలో మెగా కుటుంబం
ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మెగా కుటుంబం మొత్తం ఎంతో ఆనందంలో మునిగిపోయింది. అటు రామ్ చరణ్, ఇటు ఉపాసన తమ చిన్నారి పుట్టినరోజును ఎంతో వేడుకగా జరుపుకున్నారు. క్లీంకార రాకతో తమ జీవితం ఎంతో పరిపూర్ణమైందని ఈ దంపతులు గతంలో అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఆమెను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంతో ఈ బర్త్డే వేడుకలు మెగా అభిమానుల పాలిట పండగలా మారాయి.
నెట్టింట వెల్లువెత్తుతున్న శుభాకాంక్షలు
సమయం దొరికినప్పుడల్లా రామ్ చరణ్ తన కుటుంబంతో గడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నప్పటికీ, క్లీంకార కోసం ఆయన ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించడం విశేషం. ప్రస్తుతం క్లీంకార ఫోటో టాలీవుడ్ వర్గాల్లోనే కాకుండా, అన్ని సోషల్ మీడియా వేదికల మీద హాట్ టాపిక్గా మారింది. మెగా అభిమానులు మాత్రమే కాకుండా, పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా క్లీంకారకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పుట్టినరోజు విషెస్ తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్లీంకార లేటెస్ట్ లుక్ మెగా ఫ్యాన్స్కు నిజంగానే పెద్ద పండుగ అని చెప్పవచ్చు.