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Maa Inti Bangaaram 2: మా ఇంటి బంగారం సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్

Maa Inti Bangaaram 2: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' అనూహ్యమైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది.

Srinivas Rao
Published on: 27 Jun 2026 9:11 AM IST
Maa Inti Bangaaram 2
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Maa Inti Bangaaram 2: మా ఇంటి బంగారం సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్

Maa Inti Bangaaram 2: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' అనూహ్యమైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి ప్రతిభ, సమంత అద్భుతమైన నటన ఈ సినిమాను విజయ తీరాలకు చేర్చాయి. విడుదలైన మొదటి రోజు నుండే ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ సక్సెస్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి చిత్రబృందం వైజాగ్‌లో ఒక భారీ సక్సెస్ మీట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో వైజాగ్ నగరం సందడిగా మారింది.

రెండేళ్లలో సీక్వెల్ వచ్చేస్తోంది!

సక్సెస్ మీట్ వేదికపై ఈ సినిమా రచయిత, సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు మాట్లాడుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ కావాలా? అని ఆయన ప్రేక్షకులను అడిగినప్పుడు, అభిమానుల నుండి వచ్చిన స్పందన అద్భుతంగా ఉంది. వారి ఉత్సాహాన్ని చూసి, రాజ్ నిడిమోరు 'మా ఇంటి బంగారం' రెండవ భాగం రాబోతోందని అధికారికంగా ప్రకటించారు.

రెట్టింపు వినోదంతో..

ఈ సందర్భంగా రాజ్ నిడిమోరు మాట్లాడుతూ, "నా మనసులో ఇప్పటికే ఒక ఆలోచన ఉంది. మొదటి భాగం రూపొందించిన అదే బృందం రెండవ భాగం కోసం కూడా పనిచేస్తుంది. నా సినీ కెరీర్‌లో ఒక చిత్రానికి కొనసాగింపు చేయాలని నాకు ఇంతగా అనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ రెండో భాగం ప్రేక్షకులకు రెట్టింపు వినోదాన్ని, రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలను త్వరలోనే తెలియజేస్తాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ సీక్వెల్ ప్రకటనతో చిత్రబృందం , అభిమానుల్లో నూతనోత్సాహం నెలకొంది. సమంత మరోసారి తనదైన నటనతో అలరించడానికి సిద్ధమవుతుండటంతో, ఈ సినిమాపై ఇప్పుడే భారీ అంచనాలు మొదలయ్యాయి. రాజ్ నిడిమోరు , నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాబోయే రెండేళ్లలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

SamanthaMaa Inti BangaaramNandini ReddyRaj Nidimoru
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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