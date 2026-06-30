పిల్లలపై బెదిరింపులు.. సోషల్ మీడియాకు రాహుల్ రవీంద్రన్ గుడ్బై!
Rahul Ravindran: దర్శకుడు, నటుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' (X) నుండి తప్పుకుంటున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశారు.
Rahul Ravindran: దర్శకుడు, నటుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' (X) నుండి తప్పుకుంటున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశారు. పూణేకు చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ మరణం నేపథ్యంలో జరిగిన ఆన్లైన్ చర్చల సందర్భంగా, తన పిల్లలను ఉద్దేశించి వచ్చిన వ్యక్తిగత దూషణలు, మరణ హెచ్చరికల వల్లే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన రాహుల్, ఇకపై ఆ వేదికపై ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో రష్మిక మందన్న నటించిన 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' సినిమాపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో ఈ వివాదం మొదలైంది. కేతన్ అగర్వాల్ కేసును ప్రస్తావిస్తూ, "పురుషులపై జరుగుతున్న దాడుల గురించి సినిమా ఎందుకు తీయరు?" అని ఒక నెటిజన్ రాహుల్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి స్పందించిన రాహుల్, మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక వివక్షకు, వ్యక్తిగత నేరాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. అయితే, ఈ చర్చ కాస్తా వ్యక్తిగత దూషణలకు, తన పిల్లల వరకు బెదిరింపులు వెళ్లే స్థాయికి చేరుకోవడంతో రాహుల్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నేను విసిగిపోయాను": రాహుల్ ఆవేదన
బ్రెజిల్, జపాన్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూస్తున్న సమయంలో రాహుల్ అనుకోకుండా తన నోటిఫికేషన్లు చూశారు. అక్కడ తన పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పు పొంచి ఉందనే రీతిలో వచ్చిన అసభ్యకర సందేశాలు చూసి ఆయన షాక్ అయ్యారు. "నేను ఇలాంటి క్రూరమైన ఆన్లైన్ వాతావరణం పట్ల కోపంగా ఉన్నాను. అక్కడ వెలువడుతున్న నాలోని ప్రతికూల వ్యక్తిత్వాన్ని నేను ఇష్టపడటం లేదు. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం క్రీడల అప్డేట్స్ కోసం మాత్రమే ఆ వేదికను వాడుతున్నానని, ఇప్పుడు అది కూడా వదిలేస్తున్నానని చెప్పారు.
తన సినిమా 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' గురించి..
తన సినిమా పురుషులను కించపరిచేలా లేదని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రేమలో ఉండే సూక్ష్మమైన నియంత్రణలు, భాగస్వామిపై ఉండే అభద్రతాభావం వంటి అంశాలను చర్చించడమే తన ఉద్దేశమని ఆయన వివరించారు. హింసను సమర్థించడం తన ఉద్దేశ్యం కాదని, విమర్శలను ఆహ్వానిస్తానని, కానీ చర్చలు హుందాగా ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ మొత్తం వివాదంలో రాహుల్ రవీంద్రన్ భార్య, గాయని చిన్మయి శ్రీపాద కూడా తన భర్తకు మద్దతుగా నిలిచారు. పరస్పర గౌరవం, వివాహం , సానుభూతి గురించి రాహుల్ గతంలో రాసిన పోస్ట్ను ఆమె షేర్ చేస్తూ మద్దతు తెలిపారు. దీనిపై కూడా నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించడంతో, ఈ వివాదం మరింత చర్చకు దారితీసింది.