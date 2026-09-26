Tollywood: పుష్ప, పెద్ది.. ఇప్పుడు ప్యారడైజ్.. ఒకటే కనెక్షన్.!
Tollywood: పుష్ప, పెద్ది, ప్యారడైజ్ సినిమాలలో గుర్తింపు కోసం జరిగే పోరాటం కామన్ పాయింట్ అని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
Tollywood: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో తెరకెక్కుతున్న కొన్ని ప్రత్యేక చిత్రాల కథాంశాలు ఒకే రకమైన భావోద్వేగాలతో సాగుతుంటాయి. టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ప్రముఖ సినిమాలలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప, బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో వచ్చిన పెద్ది అలాగే నాని నటించిన ప్యారడైజ్ చిత్రాల మధ్య ఒక ముఖ్యమైన అంశం ప్రధాన కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తోందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ మూడు సినిమాలకు సంబంధించిన కథాంశాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రస్తుతం విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
తాజా సమాచారం ప్రకారం పుష్ప, పెద్ది అలాగే ప్యారడైజ్ సినిమాలలో గుర్తింపు కోసం జరిగే పోరాటం ఒకేలా ఉంటుందని నెటిజన్లు చర్చిస్తున్నారు. ఈ మూడు చిత్రాలలోనూ హీరోలు తమ ఉనికి కోసం, సమాజంలో గుర్తింపు కోసం తీవ్రమైన పోరాటం చేయడం ప్రధానాంశంగా కనిపిస్తోంది. పుష్ప సినిమాలో హీరో తన ఇంటి పేరు కోసం, సమాజంలో దక్కాల్సిన గుర్తింపు కోసం ఎంతకైనా తెగించే కథతో రూపొందింది. అలాగే పెద్ది చిత్రంలో గ్రామానికి సరైన గుర్తింపు రావాలని హీరో నిలబడుతాడు. ప్యారడైజ్ సినిమాలో కూడా తన తెగకు ఐడెంటిటీ తీసుకురావడానికి హీరో పోరాటం చేస్తాడు.
ఈ మూడు సినిమాల కథాంశాల వెనుక ఉన్న మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, దర్శకత్వ కోణంలో ఉన్న పోలికలు. పెద్ది చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్న బుచ్చిబాబు అలాగే ప్యారడైజ్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్న శ్రీకాంత్ ఇద్దరూ ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ శిష్యులు కావడం గమనార్హం. గురువు బాటలో నడుస్తూ వీరు ఎంచుకుంటున్న కథలు, పాత్రలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పాత్రల మధ్య సంఘర్షణ, వారి భావోద్వేగాలు ఈ సినిమాలలో అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంచాయి. కాగా, సినిమా పరిశ్రమలో ఇలాంటి కామన్ పాయింట్లు కథా చర్చలకు దారితీయడం చాలా సహజమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.