ఏంజెలీనా జాలీతో ప్రియాంక చోప్రా కొత్త ప్రాజెక్ట్: వైరల్ అవుతున్న వార్త!
Priyanka Chopra: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ నటి ప్రియాంక చోప్రా, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'వారణాసి'లో నటిస్తూ వార్తల్లో నిలిచారు.
Priyanka Chopra: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ నటి ప్రియాంక చోప్రా, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'వారణాసి'లో నటిస్తూ వార్తల్లో నిలిచారు. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె, తన అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టుల గురించి , 'వారణాసి' షూటింగ్ అనుభవాల గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్త ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఏంజెలీనా జాలీతో కొత్త ప్రాజెక్ట్
తాజా పరిణామాల ప్రకారం, ప్రియాంక చోప్రా హాలీవుడ్ దిగ్గజ నటి ఏంజెలీనా జాలీతో కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే, అది సినిమానా, వాణిజ్య ప్రకటననా లేక సేవా కార్యక్రమమా అనే విషయాన్ని ఆమె ప్రస్తుతానికి గోప్యంగా ఉంచారు. హాలీవుడ్లో తనకు స్ఫూర్తినిచ్చే నటీమణులలో జాలీ ఒకరని, పెనెలోపీ క్రజ్ , సల్మా హయక్ వంటి వారితో తనకు మంచి స్నేహం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రియాంక, మరోవైపు మీరా నాయర్ దర్శకత్వంలో 'అమ్రి' అనే జీవిత చరిత్ర ఆధారిత చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నారు.
రాజమౌళి 'వారణాసి'పై ప్రియాంక ప్రత్యేక ఆసక్తి
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'వారణాసి' తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ అని ప్రియాంక కొనియాడారు. గత మూడేళ్లుగా తాము ఎంతో శ్రమించి రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ సినిమా స్థాయిని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తుందని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయబోయే ఒక అద్భుతమైన కావ్యమిది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో జరిగినట్లుగా కాకుండా, ఇప్పుడు తనకు నచ్చిన, తనకు తగిన కథలను ఎంచుకునే అవకాశం తనకు దక్కిందని ఆమె తన కెరీర్ ఎదుగుదలపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్ షూటింగ్ సెట్లో సందడి
హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న 'వారణాసి' షూటింగ్ అనుభవాల గురించి చెబుతూ, సెట్ మొత్తం కుటుంబ వాతావరణంలా ఉందని అన్నారు. నటీనటుల కుటుంబ సభ్యుల రాకతో షూటింగ్ ప్రాంతం ఎంతో సరదాగా ఉంటోందని, షూటింగ్ విరామ సమయంలో క్రికెట్ మ్యాచ్లను ఆస్వాదిస్తూనే, పని విషయంలో అందరూ ఎంతో ఏకాగ్రతతో పని చేస్తున్నామని వివరించారు. తన భర్త నిక్ జోనాస్ అన్న మాటలను గుర్తు చేస్తూ, త్యాగాల ఫలితాలను అనుభవిస్తున్న ఈ దశలో, కొత్త ప్రాజెక్టులను సృష్టించే స్వేచ్ఛ తనకు లభించిందని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తానికి, 'వారణాసి' , అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులతో ప్రియాంక చోప్రా తన కెరీర్లో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలుపెట్టారు.