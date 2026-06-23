యజమాని మరణానికి కారణం ఎవరు? ఓటిటిలోకి ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్!
The Sheep Detectives: హాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు హ్యూ జాక్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్’ కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The Sheep Detectives: హాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు హ్యూ జాక్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్’ కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే వెండితెరపై విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. జూన్ 24న ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.
హత్యోదంతం వెనుక గొర్రెల విచారణ
ప్రముఖ రచయిత లియోనీ స్వాన్ రాసిన ‘త్రీ బ్యాగ్స్ ఫుల్’ అనే నవల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ‘చెర్నోబిల్’, ‘ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్’ వంటి ప్రసిద్ధ సిరీస్లను అందించిన ప్రతిభావంతుడైన క్రెయిగ్ మాజిన్ ఈ చిత్రానికి స్క్రిప్ట్ అందించడం విశేషం.
డెన్బ్రూక్ అనే చిన్న పట్టణంలో గొర్రెల కాపరిగా పనిచేసే హ్యూ జాక్మాన్ అనుకోని పరిస్థితుల్లో హత్యకు గురవుతాడు. అయితే, ఆ హత్య వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు ఆయన మందలోని గొర్రెలే రంగంలోకి దిగడం ఈ చిత్రంలోని అతిపెద్ద ఆకర్షణ. గొర్రెలు తమ యజమాని మరణానికి కారణమైన వారిని ఎలా వెతికి పట్టుకున్నాయనేదే ఈ కథాంశం.
నటీనటుల ప్రతిభ .. నిర్మాణం
ఈ చిత్రంలో హ్యూ జాక్మాన్తో పాటు భారీ తారాగణం ఉంది. నికోలస్ బ్రాన్, నికోలస్ గాలిట్జిన్, మాలీ గోర్డాన్, హాంగ్ చౌ, ఎమ్మా థాంప్సన్, జూలియా లూయిస్-డ్రేఫస్, బ్రయాన్ క్రాన్స్టన్, క్రిస్ ఓ’డౌడ్, రెజీనా హాల్, పాట్రిక్ స్టీవర్ట్, బెల్లా రామ్సే , బ్రెట్ గోల్డ్స్టెయిన్ వంటి అగ్రశ్రేణి నటులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
కైల్ బాల్డా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాను లిండ్సే డోరాన్, టిమ్ బెవన్ , ఎరిక్ ఫెల్నర్ కలిసి వర్కింగ్ టైటిల్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. వీరికి తోడుగా త్రీ స్ట్రేంజ్ ఏంజిల్స్ , లార్డ్ మిల్లర్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలు కూడా ఈ ప్రాజెక్టుకు భాగస్వామ్యులయ్యాయి.
ఎందుకు చూడాలి?
మే 8న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచింది. సుమారు వంద నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగుతుంది. పాతకాలపు వినోదాన్ని గుర్తు చేసేలా సాగే ఈ చిత్రం, ఒక మంచి కథను వింటున్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
నటీనటుల సహజమైన నటన , కథా గమనం ప్రేక్షకులను చివరి వరకు కట్టిపడేస్తాయి. థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడటం మిస్ అయిన వారు, జూన్ 24న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తప్పకుండా చూడాల్సిన చిత్రం ఇది. చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ ఆస్వాదించదగ్గ అద్భుతమైన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ఇది.