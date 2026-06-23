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యజమాని మరణానికి కారణం ఎవరు? ఓటిటిలోకి ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్!

The Sheep Detectives: హాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు హ్యూ జాక్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్’ కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 3:05 PM IST
The Sheep Detectives
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యజమాని మరణానికి కారణం ఎవరు? ఓటిటిలోకి ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్!

The Sheep Detectives: హాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు హ్యూ జాక్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ‘ది షీప్ డిటెక్టివ్స్’ కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే వెండితెరపై విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. జూన్ 24న ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

హత్యోదంతం వెనుక గొర్రెల విచారణ

ప్రముఖ రచయిత లియోనీ స్వాన్ రాసిన ‘త్రీ బ్యాగ్స్ ఫుల్’ అనే నవల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ‘చెర్నోబిల్’, ‘ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్’ వంటి ప్రసిద్ధ సిరీస్‌లను అందించిన ప్రతిభావంతుడైన క్రెయిగ్ మాజిన్ ఈ చిత్రానికి స్క్రిప్ట్ అందించడం విశేషం.

డెన్‌బ్రూక్ అనే చిన్న పట్టణంలో గొర్రెల కాపరిగా పనిచేసే హ్యూ జాక్మాన్ అనుకోని పరిస్థితుల్లో హత్యకు గురవుతాడు. అయితే, ఆ హత్య వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు ఆయన మందలోని గొర్రెలే రంగంలోకి దిగడం ఈ చిత్రంలోని అతిపెద్ద ఆకర్షణ. గొర్రెలు తమ యజమాని మరణానికి కారణమైన వారిని ఎలా వెతికి పట్టుకున్నాయనేదే ఈ కథాంశం.

నటీనటుల ప్రతిభ .. నిర్మాణం

ఈ చిత్రంలో హ్యూ జాక్మాన్‌తో పాటు భారీ తారాగణం ఉంది. నికోలస్ బ్రాన్, నికోలస్ గాలిట్జిన్, మాలీ గోర్డాన్, హాంగ్ చౌ, ఎమ్మా థాంప్సన్, జూలియా లూయిస్-డ్రేఫస్, బ్రయాన్ క్రాన్‌స్టన్, క్రిస్ ఓ’డౌడ్, రెజీనా హాల్, పాట్రిక్ స్టీవర్ట్, బెల్లా రామ్‌సే , బ్రెట్ గోల్డ్‌స్టెయిన్ వంటి అగ్రశ్రేణి నటులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

కైల్ బాల్డా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాను లిండ్సే డోరాన్, టిమ్ బెవన్ , ఎరిక్ ఫెల్నర్ కలిసి వర్కింగ్ టైటిల్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు. వీరికి తోడుగా త్రీ స్ట్రేంజ్ ఏంజిల్స్ , లార్డ్ మిల్లర్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలు కూడా ఈ ప్రాజెక్టుకు భాగస్వామ్యులయ్యాయి.

ఎందుకు చూడాలి?

మే 8న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచింది. సుమారు వంద నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగుతుంది. పాతకాలపు వినోదాన్ని గుర్తు చేసేలా సాగే ఈ చిత్రం, ఒక మంచి కథను వింటున్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

నటీనటుల సహజమైన నటన , కథా గమనం ప్రేక్షకులను చివరి వరకు కట్టిపడేస్తాయి. థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడటం మిస్ అయిన వారు, జూన్ 24న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తప్పకుండా చూడాల్సిన చిత్రం ఇది. చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ ఆస్వాదించదగ్గ అద్భుతమైన మిస్టరీ కామెడీ చిత్రం ఇది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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