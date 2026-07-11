భారీ షూటింగ్ల మధ్య ప్రభాస్ స్పెషల్ బ్రేక్!
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వరుస చిత్రాలతో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటారనే విషయం తెలిసిందే.
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వరుస చిత్రాలతో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటారనే విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో ఉన్న భారీ ప్రాజెక్టుల షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ మధ్య, తదుపరి చిత్రాల కోసం సిద్ధమయ్యేందుకు ప్రభాస్ ఒక చిన్న విరామం తీసుకోనున్నారు. పది రోజుల పాటు యూరప్లో గడిపేందుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నట్లు తాజా సమాచారం, ఇది ఆయన అభిమానుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బిజీ షెడ్యూల్లో చిన్న విరామం
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘స్పిరిట్’ చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన పవర్ఫుల్ పోలీస్ అధికారిగా నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించి కీలకమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, రొమాంటిక్ దృశ్యాలను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ షెడ్యూల్ పూర్తికాగానే, ప్రభాస్ పది రోజుల పాటు యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. వరుసగా భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో నటిస్తూ, విభిన్న కథాంశాలతో అలరిస్తున్న ప్రభాస్కు, తదుపరి చిత్రాల షూటింగ్లకు ముందు ఈ విరామం ఎంతో అవసరమని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
తిరిగొచ్చాక ‘ఫౌజీ’పైనే పూర్తి ఫోకస్
యూరప్ పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ప్రభాస్ తన పూర్తి దృష్టిని హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘ఫౌజీ’ చిత్రంపై పెట్టనున్నారు. ఇది ఒక పీరియడ్ రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఇమాన్వి కథానాయికగా పరిచయం అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉండటంతో, మిగిలిన భాగాలను త్వరగా పూర్తి చేసి ఈ ఏడాదిలోనే విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తోంది.
వరుస చిత్రాల లైనప్
ప్రభాస్ తన కెరీర్లో అత్యంత బిజీగా ఉన్న దశలో ఉన్నారు. ‘ఫౌజీ’ షూటింగ్ పూర్తికాగానే, ఆయన మళ్లీ ‘స్పిరిట్’ సెట్స్లో జాయిన్ అవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత ‘కల్కి 2898 AD’ సీక్వెల్ షూటింగ్ పూర్తి చేయాలి. వీటితో పాటు ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘సలార్ 2’ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆయన లైనప్లో ఉంది. ఇలాంటి వరుస భారీ చిత్రాల ప్రయాణంలో, ఈ యూరప్ ట్రిప్ ఆయనకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని అందించనుంది. ప్రభాస్ నుంచి రాబోతున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు.