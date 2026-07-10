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బాహుబలికి 11 ఏళ్లు: ప్రభాస్ రేర్ ఫోటోను షేర్ చేసిన మేకర్స్..

ఈ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన వేళ, మేకర్స్ ప్రభాస్ సెట్స్‌లో ఉన్న ఒక అరుదైన ఫోటోను పంచుకుని, ఆనాటి మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు

Srinivas Rao
Published on: 10 July 2026 9:45 PM IST
బాహుబలికి 11 ఏళ్లు: ప్రభాస్ రేర్ ఫోటోను షేర్ చేసిన మేకర్స్..
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తెలుగు సినీ యవనికపై చెరగని ముద్ర వేసిన అద్భుత దృశ్యకావ్యం 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్'. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం విడుదలై 11 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన వేళ, మేకర్స్ ప్రభాస్ సెట్స్‌లో ఉన్న ఒక అరుదైన ఫోటోను పంచుకుని, ఆనాటి మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.

తెలుగు సినిమా సరిహద్దులు దాటి..

'బాహుబలి' అంటే కేవలం ఒక సినిమా కాదు, అది తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఒక గొప్ప ప్రస్థానం. 11 ఏళ్ల క్రితం థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ చిత్రం, భారతీయ సినిమా గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. భారీ బడ్జెట్, అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలు , అత్యున్నత సాంకేతికతతో రాజమౌళి సృష్టించిన ఈ మాయాజాలం, నేటికీ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తూనే ఉంది.

వైరల్ అవుతున్న ప్రభాస్ ఫోటో

సినిమా విడుదలై 11 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, చిత్ర బృందం అభిమానులకు ఒక ప్రత్యేక బహుమతిని అందించింది. షూటింగ్ సమయంలో తీసిన ప్రభాస్ ఒక అరుదైన స్టిల్‌ను విడుదల చేశారు. మంచు కొండల మధ్య, కఠినమైన శీతాకాలపు దుస్తులలో ప్రభాస్ ఎంతో సహజంగా, గంభీరంగా కూర్చున్న ఈ ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అప్పట్లో ఈ పాత్ర కోసం ప్రభాస్ పడిన శ్రమ, ఆయన గెటప్‌లోని ప్రత్యేకతను ఈ ఫోటో కళ్లకు కడుతోంది.

పాన్-ఇండియా స్టార్‌గా ప్రభాస్

శివుడు (మహేంద్ర బాహుబలి) , అమరేంద్ర బాహుబలి.. ఈ రెండు పాత్రల్లో ప్రభాస్ చూపిన అభినయం ఆయనను ఒక పాన్-ఇండియా స్టార్‌గా నిలబెట్టింది. రాజమౌళి విజన్‌కు తగ్గట్టుగా తనను తాను మలుచుకున్న ప్రభాస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఆయన కెరీర్‌లోనే ఇదొక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.

ఒక కొత్త ఒరవడి

'బాహుబలి' సాధించిన ఘనవిజయం, టాలీవుడ్‌లో మరెంతో మంది దర్శకులకు భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలను తెరకెక్కించే ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. ఒక ప్రాంతీయ సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎలా తీసుకెళ్లాలో రాజమౌళి చూపిన బాటలో, నేడు ఎంతో మంది నిర్మాతలు, దర్శకులు అడుగులు వేస్తున్నారు. 11 ఏళ్లు గడిచినా, బాహుబలి క్రియేట్ చేసిన ఈ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదనడానికి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న స్పందనే నిదర్శనం. తెలుగు సినిమా గర్వించదగ్గ ఈ ప్రయాణం ఇలాగే చిరకాలం కొనసాగుతుందని అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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