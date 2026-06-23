అదిరిపోయే అప్డేట్ షేర్ చేసిన ప్రభాస్
Prabhas: తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన 'బాహుబలి' ఫ్రాంచైజీ మరోసారి సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది.
తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన 'బాహుబలి' ఫ్రాంచైజీ మరోసారి సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. అటు వెండితెరపై మంత్రముగ్ధులను చేసిన ఈ కథ ఇప్పుడు యానిమేషన్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతోంది. 2027లో రాబోయే 'బాహుబలి: ది ఎటర్నల్ వార్' యానిమేషన్ చిత్రంతో పాటు, ఈ నెల 26న విడుదల కానున్న 'బాహుబలి: ది టార్చ్బేరర్' డాక్యుమెంటరీ సిరీస్తో అభిమానుల్లో అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి.
యానిమేషన్ ప్రపంచంలో సత్తా చాటుతున్న 'బాహుబలి'
ప్రతిష్టాత్మకమైన 'అనెసీ అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ చలనచిత్ర ఉత్సవం'లో 'బాహుబలి: ది ఎటర్నల్ వార్' చిత్రాన్ని ప్రదర్శించడం భారతీయ సినిమాకు దక్కిన గౌరవంగా చెప్పవచ్చు. యానిమేషన్ రంగంలో దీనిని 'కాన్స్' వంటి వేదికగా భావిస్తారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్' సెషన్ను చూసిన అంతర్జాతీయ విమర్శకులు, భారతీయ కథాంశాల గొప్పతనాన్ని కొనియాడుతున్నారు. "ఈ బృందం ఏదో అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తోంది, ప్రపంచం దీనిని చూడటానికి నేను ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నాను" అని ప్రభాస్ తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
పురాణ గాథ.. అదిరే విజువల్స్
దర్శకుడు ఇషాన్ శుక్లా నేతృత్వంలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ సుమారు 120 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోంది. అమరేంద్ర బాహుబలి మరణం తర్వాత, ఆయన ఆత్మ దేవతలు , అసురుల మధ్య సాగే ఒక అద్భుతమైన కాస్మిక్ యుద్ధంలో చిక్కుకోవడం ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం. మొత్తం 14 మాయా లోకాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ, భారతీయ పురాణాలను , హై-ఫాంటసీని అద్భుతమైన యానిమేషన్ శైలిలో చూపిస్తుంది. ఈ చిత్రానికి ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, ప్రభాస్ , రమ్యకృష్ణ తమ పాత్రలకు వాయిస్ అందించడం విశేషం.
నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ది టార్చ్బేరర్'
యానిమేషన్ చిత్రంతో పాటు, జూన్ 26, 2026న 'బాహుబలి: ది టార్చ్బేరర్' పేరుతో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక ప్రత్యేక డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ అందుబాటులోకి రానుంది. బాహుబలి ప్రయాణం, వెండితెర వెనుక జరిగిన కష్టం, ఈ సినిమా భారతీయ పాప్ సంస్కృతిపై చూపిన ప్రభావం గురించి ఈ సిరీస్ వివరిస్తుంది. పదేళ్ల క్రితం మొదలైన ఈ మాయా ప్రయాణాన్ని మళ్లీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. మొత్తానికి, 'బాహుబలి' వారసత్వం ఇటు యానిమేషన్ రూపంలోనూ, అటు డాక్యుమెంటరీ రూపంలోనూ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనుంది.