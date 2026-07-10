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అన్షులా కపూర్ పెళ్లికి ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ విషెస్: బోనీ కపూర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్!

Anshula Kapoor: ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కుమార్తె అన్షులా కపూర్, తన చిరకాల మిత్రుడు రోహన్ ఠక్కర్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 10 July 2026 3:49 PM IST
Anshula Kapoor
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అన్షులా కపూర్ పెళ్లికి ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ విషెస్: బోనీ కపూర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్!

Anshula Kapoor: ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కుమార్తె అన్షులా కపూర్, తన చిరకాల మిత్రుడు రోహన్ ఠక్కర్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేకంగా లేఖ రాసి జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ అరుదైన విషయాన్ని బోనీ కపూర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకోగా, అది ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారంటే?

జులై 6, 2026న జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు తనకు ఆహ్వానం పంపినందుకు బోనీ కపూర్ కుటుంబానికి ప్రధాని మోదీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "ఈ కొత్త ప్రయాణంలో మీ ఇద్దరి మధ్య సంతోషం రోజురోజుకూ పెరగాలి, మీ బంధం ఎప్పటికీ విడదీయలేనిదిగా ఉండాలి. ఒకరి బలహీనతలను మరొకరు అర్థం చేసుకుంటూ, ఒకరి బలాన్ని మరొకరు గౌరవించుకుంటూ సాగే జీవితం మీ సొంతం కావాలి" అని ప్రధాని తన లేఖలో ఆశీర్వదించారు.

ప్రధాని ఆశీస్సులపై బోనీ కపూర్ స్పందిస్తూ, "మా కుటుంబంపై గౌరవనీయులైన ప్రధాని మోదీ గారు చూపిన ప్రేమ, ఆశీస్సులు మమ్మల్ని ఎంతో కదిలించాయి. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని ఆయన శుభాకాంక్షలు మరింత చిరస్మరణీయంగా మార్చాయి. ఆయన దయకు, ఆప్యాయతకు మేమంతా కృతజ్ఞులం" అని వినమ్రంగా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

మోదీపై బోనీ కపూర్ ప్రశంసలు

బోనీ కపూర్ ఎప్పుడూ ప్రధాని మోదీ పట్ల ఎంతో గౌరవంతో ఉంటారు. గతంలో ఒక టీవీ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, మోదీ గారిని మహాత్మా గాంధీతో పోల్చారు. దేశ చరిత్రలో గాంధీ గారి ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడంలో , ఆయన ఆలోచనలను సినీ పరిశ్రమ ద్వారా నేటి తరానికి చేరవేయడంలో మోదీ గారి కృషి అమోఘమని బోనీ కపూర్ కొనియాడారు. గాంధీ గారి విలువలను ప్రధాని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న తీరు ఆయన వ్యక్తిత్వానికి, ఆలోచనా విధానానికి నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అన్షులా కపూర్, రోహన్ ఠక్కర్ వివాహ వేడుక ఇలా దేశ ప్రధాని ఆశీస్సులతో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగింది. ఈ వార్త ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో మరియు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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