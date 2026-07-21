OG: టెలివిజన్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమైన పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ'
OG: పవన్ కళ్యాణ్ - సుజీత్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన మాస్ యాక్షన్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' (They Call Him OG) బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ రీతిలో సంచలనాలు సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.
OG: పవన్ కళ్యాణ్ - సుజీత్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన మాస్ యాక్షన్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' (They Call Him OG) బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ రీతిలో సంచలనాలు సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. థియేట్రికల్ రన్ ముగిసి దాదాపు పది నెలలు కావస్తున్నా, ఈ సినిమా బుల్లితెర ప్రసార హక్కులకు సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా శాటిలైట్ హక్కులను ప్రముఖ ఛానెల్ ఈటీవీ దక్కించుకున్నట్లు అధికారికంగా నిర్ధారణ అయ్యింది.
బుల్లితెరపైకి 'ఓజీ' ఎంట్రీ
ప్రస్తుతం ఈటీవీలో ప్రసారమవుతున్న ప్రత్యేక ప్రోమోల ద్వారా 'ఓజీ' శాటిలైట్ హక్కులను ఆ ఛానెల్ సొంతం చేసుకున్నట్లు స్పష్టమైంది. ఆగస్టు నెలలో రాబోయే ప్రత్యేక పండుగ రోజున ఈ సినిమాను టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా ప్రసారం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. థియేటర్లలో, ఓటీటీలో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
అధికారికంగా సీక్వెల్ చర్చలు షురూ
మరోవైపు, ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ తెరకెక్కించే సన్నాహాలు కూడా అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కథను కొనసాగించడంపై పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరుచడంతో 'ఓజీ 2' ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను స్వయంగా పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత బేనర్ 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్' పై నిర్మించనున్నారు. ఇక ఈ సీక్వెల్కు కూడా ఎస్. థమన్ సంగీతం అందించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడికానున్నాయి.